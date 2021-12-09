Матч "Тоттенхэм" — "Ренн" отложен

"Тоттенхэм" объявил, что назначенный на вечер четверга матч Лиги Конференций против "Ренна" был отложен.

На своей пресс-конференции в среду главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте сообщил о 13 подтвержденных случаях заражения коронавирусом в клубе, включая восьмерых игроков первой команды.



В сложившейся ситуации "шпоры" инициировали диалог с УЕФА, и в результате этих переговоров было принято решение, что "Ренн" не выйдет против команды Конте. Новую дату проведения матча заключительного тура группового этапа еще предстоит определить.



Дополнительно "Тоттенхэм" сообщает о частичном закрытии своей тренировочной базы. Зона, где обычно занимается первая команда, теперь будет подвергнута тщательной дезинфекции.