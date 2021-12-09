Матч "Тоттенхэм" — "Ренн" отложен
"Тоттенхэм" объявил, что назначенный на вечер четверга матч Лиги Конференций против "Ренна" был отложен.
На своей пресс-конференции в среду главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте сообщил о 13 подтвержденных случаях заражения коронавирусом в клубе, включая восьмерых игроков первой команды.
В сложившейся ситуации "шпоры" инициировали диалог с УЕФА, и в результате этих переговоров было принято решение, что "Ренн" не выйдет против команды Конте. Новую дату проведения матча заключительного тура группового этапа еще предстоит определить.
Дополнительно "Тоттенхэм" сообщает о частичном закрытии своей тренировочной базы. Зона, где обычно занимается первая команда, теперь будет подвергнута тщательной дезинфекции.
09.12.2021 00:10
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Последние комментарии:
Во Францию шпоры точно не приедут, ибо матч в Лондоне.
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норм контекс наротировал
а по-хорошему, конечно, надо было отстрапонить этих петунхэмовских антиваксеров
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