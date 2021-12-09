Матч "Тоттенхэм" — "Ренн" отложен

Стадион Тоттенхэма "Тоттенхэм" объявил, что назначенный на вечер четверга матч Лиги Конференций против "Ренна" был отложен.

На своей пресс-конференции в среду главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте сообщил о 13 подтвержденных случаях заражения коронавирусом в клубе, включая восьмерых игроков первой команды.

В сложившейся ситуации "шпоры" инициировали диалог с УЕФА, и в результате этих переговоров было принято решение, что "Ренн" не выйдет против команды Конте. Новую дату проведения матча заключительного тура группового этапа еще предстоит определить.

Дополнительно "Тоттенхэм" сообщает о частичном закрытии своей тренировочной базы. Зона, где обычно занимается первая команда, теперь будет подвергнута тщательной дезинфекции.


Метки Лига Конференций, Ренн, Тоттенхэм, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2021 00:10

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  1. ensiferum 09.12.2021 00:21 # ensiferum
    Во Францию шпоры точно не приедут, ибо матч в Лондоне.

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  2. true-manc 09.12.2021 00:17 # true-manc
    норм контекс наротировал
    а по-хорошему, конечно, надо было отстрапонить этих петунхэмовских антиваксеров

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