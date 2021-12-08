ПСЖ готов отпустить Вейналдума назад в Премьер-Лигу

ПСЖ готов отпустить полузащитника Джорджиньо Вейналдума назад в Премьер-Лигу на правах аренды в январе.

Вейналдум присоединился к ПСЖ только минувшим летом — не сумев договориться с "Ливерпулем" по зарплате, Джорджиньо отправился свободным агентом на "Парк де Пренс", где получил роскошную сделку на три года.



Однако стать основным игроком в ПСЖ Вейналдуму пока не удалось. 31-летний голландец принял участие в 20 матчах за команду Маурисио Почеттино в этом сезоне, но только на 10 из них выходил в стартовом составе.



По информации Sky Sports, Вейналдум и сам недоволен своим положением. Джорджиньо открыт к возвращению в Премьер-Лигу, где в его услугах заинтересован "Арсенал". ПСЖ не будет стоять на пути у экс-игрока "Ньюкасла".