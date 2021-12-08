ПСЖ готов отпустить Вейналдума назад в Премьер-Лигу

Джорджиньо Вейналдум ПСЖ готов отпустить полузащитника Джорджиньо Вейналдума назад в Премьер-Лигу на правах аренды в январе.

Вейналдум присоединился к ПСЖ только минувшим летом — не сумев договориться с "Ливерпулем" по зарплате, Джорджиньо отправился свободным агентом на "Парк де Пренс", где получил роскошную сделку на три года.

Однако стать основным игроком в ПСЖ Вейналдуму пока не удалось. 31-летний голландец принял участие в 20 матчах за команду Маурисио Почеттино в этом сезоне, но только на 10 из них выходил в стартовом составе.

По информации Sky Sports, Вейналдум и сам недоволен своим положением. Джорджиньо открыт к возвращению в Премьер-Лигу, где в его услугах заинтересован "Арсенал". ПСЖ не будет стоять на пути у экс-игрока "Ньюкасла".


Метки Арсенал, Вейналдум, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2021 23:00

Количество просмотров Просмотров: 842

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Последние комментарии:




  1. tursa 08.12.2021 23:38 # tursa
    В ньюкасл обратно этого уголька, в ливерпуле уже нет места

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  2. hunter022 08.12.2021 23:34 # hunter022
    Он играл за Ньюкасл?

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  3. superperez101 08.12.2021 23:20 # superperez101
    Съездил за хлебкшком называется

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  4. dallaslp 08.12.2021 23:12 # dallaslp
    для Арсенала будет отличное усиление, толковый игрок в центре

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  5. true-manc 08.12.2021 23:10 # true-manc
    эта портовая какашка была ведущим игроком в колбасном сброде, а в псж она никому нафиг не сдалась - все, что нужно знать о "силе" и "величии" ливерпука.

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