ПСЖ готов отпустить Вейналдума назад в Премьер-Лигу
ПСЖ готов отпустить полузащитника Джорджиньо Вейналдума назад в Премьер-Лигу на правах аренды в январе.
Вейналдум присоединился к ПСЖ только минувшим летом — не сумев договориться с "Ливерпулем" по зарплате, Джорджиньо отправился свободным агентом на "Парк де Пренс", где получил роскошную сделку на три года.
Однако стать основным игроком в ПСЖ Вейналдуму пока не удалось. 31-летний голландец принял участие в 20 матчах за команду Маурисио Почеттино в этом сезоне, но только на 10 из них выходил в стартовом составе.
По информации Sky Sports, Вейналдум и сам недоволен своим положением. Джорджиньо открыт к возвращению в Премьер-Лигу, где в его услугах заинтересован "Арсенал". ПСЖ не будет стоять на пути у экс-игрока "Ньюкасла".
08.12.2021 23:00
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В ньюкасл обратно этого уголька, в ливерпуле уже нет места
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Он играл за Ньюкасл?
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Съездил за хлебкшком называется
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для Арсенала будет отличное усиление, толковый игрок в центре
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эта портовая какашка была ведущим игроком в колбасном сброде, а в псж она никому нафиг не сдалась - все, что нужно знать о "силе" и "величии" ливерпука.
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