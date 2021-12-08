"Челси" упустил победу в Санкт-Петербурге

Упустив победу в гостях у "Зенита" (3:3), "Челси" одновременно и упустил и первое место в Группе H Лиги Чемпионов.

Относительно поражения 3:2 от "Вест Хэма" в минувшую субботу главный тренер "синих" Томас Тухель произвел сразу восемь изменений в стартовом составе. Уцелели только Андреас Кристенсен, Рис Джеймс и Мейсон Маунт.



Уже на первой минуте Сауль Ньигес совершил рывок в чужую штрафую, однако его удар был заблокирован голкипером "Зенита" Михаилом Кержаковым.



Был назначен угловой, который подал Маунт, а Кристенсен слегка подправил мяч к дальней штанге, где Тимо Вернер поразил пустой угол ворот — 0:1.



Открыв счет, "Челси" отдал инициативу сопернику, но тот едва передвигал ноги, чтобы по-настоящему напрячь оборону победителей Лиги Чемпионов.



Тем не менее, с течением времени "Зенит" чувствовал себя все увереннее. На 26-й минуте Малком вышел один на один, однако Кепа вовремя выдвинулся навстречу и заблокировал удар бразильца. В следующей атаке Сердар Азмун головой пробил мимо.



На 34-й минуте "синие" чуть охладили пыл соперника резкой контратакой. Ромелу Лукаку с правого края штрафной выполнил подачу к дальней штанге, где Маунт пробивал ногой в касание, но Кержаков выручил свою команду.



Прошло еще пять минут, и хозяева все-таки сравняли счет. Дуглас Сантос навесил на линию вратарской, а Клаудиньо без помех пробил головой — 1:1.



Почт сразу "Зенит" забил еще один гол. Азмун нашел лазейку межд двух защитников, убежал в прорыв, обошел Кепу и направил мяч в пустые ворота — 2:1.



До перерыва Азмун еще раз вышел один на один, однако Кепа уберег "Челси" от беды.



Во втором тайме "синие" восстановили контроль над игрой и на 62-й минуте сравнял счет. Росс Баркли сделал пас в штрафную на Вернера, а тот выманил на себя голкипера и позволил Лукаку поразить пустые ворота — 2:2.



После того, как счет стал ничейным, "Зенит" вновь добавил, а Азмун даже имел хорошую возможность оформить дубль, однако Кепа не позволил этому случиться.



Хрупкое равновесие, установившееся в игре, было нарушено на 85-й минуте, когда Вернер, оказавшись в штрафной, переложил мяч с ноги на ногу и пробил из под Кузяева — 3:2.



В концовке гости уверенно контролировали игру, однако победа от них все-таки ускользнула. Уже в компенсированное время Магомед Оздоев, положив корпус, нанес пушечный удар с линии штрафной — 3:3.



На фоне отрицательной температуры воздуха игра получилась весьма горячей. Экспериментальный состав "Челси" много ошибался в обороне, благодаря чему "Зенит" смог зацепиться за ничью.



"Зенит" (Россия) — "Челси" (Англия) — 3:3 (2:1)



Голы: Клаудиньо 38, Азмун 41, Оздоев 90 — Вернер 2, Лукаку 62, Вернер 85.



"Зенит": Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий (Круговой 66), Сантос, Барриос, Малком (Ерохин 79), Кузяев (Оздоев 79), Вендел (Мостовой 51), Клаудиньо, Азмун (Дзюба 79).



"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Сарр, Джеймс, Маунт, Баркли (Зийеш 65), Ньигес (Алонсо 75), Хадсон-Одои (Пулишич 65), Вернер, Лукаку (Хаверц 75).



Предупреждения: Ловрен — Хадсон-Одои.