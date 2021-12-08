"Челси" упустил победу в Санкт-Петербурге
Упустив победу в гостях у "Зенита" (3:3), "Челси" одновременно и упустил и первое место в Группе H Лиги Чемпионов.
Относительно поражения 3:2 от "Вест Хэма" в минувшую субботу главный тренер "синих" Томас Тухель произвел сразу восемь изменений в стартовом составе. Уцелели только Андреас Кристенсен, Рис Джеймс и Мейсон Маунт.
Уже на первой минуте Сауль Ньигес совершил рывок в чужую штрафую, однако его удар был заблокирован голкипером "Зенита" Михаилом Кержаковым.
Был назначен угловой, который подал Маунт, а Кристенсен слегка подправил мяч к дальней штанге, где Тимо Вернер поразил пустой угол ворот — 0:1.
Открыв счет, "Челси" отдал инициативу сопернику, но тот едва передвигал ноги, чтобы по-настоящему напрячь оборону победителей Лиги Чемпионов.
Тем не менее, с течением времени "Зенит" чувствовал себя все увереннее. На 26-й минуте Малком вышел один на один, однако Кепа вовремя выдвинулся навстречу и заблокировал удар бразильца. В следующей атаке Сердар Азмун головой пробил мимо.
На 34-й минуте "синие" чуть охладили пыл соперника резкой контратакой. Ромелу Лукаку с правого края штрафной выполнил подачу к дальней штанге, где Маунт пробивал ногой в касание, но Кержаков выручил свою команду.
Прошло еще пять минут, и хозяева все-таки сравняли счет. Дуглас Сантос навесил на линию вратарской, а Клаудиньо без помех пробил головой — 1:1.
Почт сразу "Зенит" забил еще один гол. Азмун нашел лазейку межд двух защитников, убежал в прорыв, обошел Кепу и направил мяч в пустые ворота — 2:1.
До перерыва Азмун еще раз вышел один на один, однако Кепа уберег "Челси" от беды.
Во втором тайме "синие" восстановили контроль над игрой и на 62-й минуте сравнял счет. Росс Баркли сделал пас в штрафную на Вернера, а тот выманил на себя голкипера и позволил Лукаку поразить пустые ворота — 2:2.
После того, как счет стал ничейным, "Зенит" вновь добавил, а Азмун даже имел хорошую возможность оформить дубль, однако Кепа не позволил этому случиться.
Хрупкое равновесие, установившееся в игре, было нарушено на 85-й минуте, когда Вернер, оказавшись в штрафной, переложил мяч с ноги на ногу и пробил из под Кузяева — 3:2.
В концовке гости уверенно контролировали игру, однако победа от них все-таки ускользнула. Уже в компенсированное время Магомед Оздоев, положив корпус, нанес пушечный удар с линии штрафной — 3:3.
На фоне отрицательной температуры воздуха игра получилась весьма горячей. Экспериментальный состав "Челси" много ошибался в обороне, благодаря чему "Зенит" смог зацепиться за ничью.
"Зенит" (Россия) — "Челси" (Англия) — 3:3 (2:1)
Голы: Клаудиньо 38, Азмун 41, Оздоев 90 — Вернер 2, Лукаку 62, Вернер 85.
"Зенит": Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий (Круговой 66), Сантос, Барриос, Малком (Ерохин 79), Кузяев (Оздоев 79), Вендел (Мостовой 51), Клаудиньо, Азмун (Дзюба 79).
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Сарр, Джеймс, Маунт, Баркли (Зийеш 65), Ньигес (Алонсо 75), Хадсон-Одои (Пулишич 65), Вернер, Лукаку (Хаверц 75).
Предупреждения: Ловрен — Хадсон-Одои.
08.12.2021 22:40
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Последние комментарии:
После поражений от молотобойцев Менди родил Ухастого рыжего Обезьяна и все игроки Залупенсов посмотрели на Тухлого и заорали ЗООфиииил!
Это правда))))
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Барса в ЛЕ))))))))))))))))))))
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1/8 ЧЕЛСИ - лилль
1/4 ЧЕЛСИ - ман сиси
1/2 ЧЕЛСИ - бавария
1/1 ЧЕЛСИ - аякс
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Выиграть дома
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Скюм порет весь экспресс, сучары кривоногие
Вот же чепухи
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Ля какую ридер положил
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Пенсы вам желтинких с газом?)))
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Крч, пенсы не нойте
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Обсалютли новый щельсе, вместо побед раздражение в тухеле.
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Гоу гоу гоу пенсы поливаю открывайте ротаны
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Барселона - Зенит финал ЛЕ
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Пенсы, кстать, переоценивают значимость длинны лазарета. Выздоровление любого из пары Канте/Ковачич и нормас
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Калвин Филлипс, Патрик Бэмфорд и Лиам Купер пропустят матч "Лидса" против "Челси" в эту субботу из-за повреждений.
Бэмфорд вернулся в прошлом матче после долгого отсутствия, но получил травму, празднуя забитый гол на 95 минуте.
[The Telegraph]
Отлично, надеюсь еще Рафинья заразится ковидом
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Смотрю очухались и охранник и ормянский жирорт
за добавкой походу пришли
подлейте им тёпленькой жёлтенькой пацаны
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Хором срём на пенсов)))))
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Ну классека, ебики кукарекали вылет пенсов каждую стадию розыгрыша, ничего нового.
Одни первую АПЛ в истории взяли, вторые первый финал лч в истории проебли, третьи клуб пидopacoв, но все дружно искренне считают, что обосцан кто то другой
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Барселона в ЛЕ ухеххехехехехехехехехххехехехехехех
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Дивок Ориги срет на Макаку и это тоже радует))))
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Залупенсы обоссаны как и бпрселона
хави уровень сельты или майорки
добро пожаловать в Ле, милости просим
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Лукаку начинает набирать форму и это радует.
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