"Челси" упустил победу в Санкт-Петербурге

Ромелу Лукаку Упустив победу в гостях у "Зенита" (3:3), "Челси" одновременно и упустил и первое место в Группе H Лиги Чемпионов.

Относительно поражения 3:2 от "Вест Хэма" в минувшую субботу главный тренер "синих" Томас Тухель произвел сразу восемь изменений в стартовом составе. Уцелели только Андреас Кристенсен, Рис Джеймс и Мейсон Маунт.

Уже на первой минуте Сауль Ньигес совершил рывок в чужую штрафую, однако его удар был заблокирован голкипером "Зенита" Михаилом Кержаковым.

Был назначен угловой, который подал Маунт, а Кристенсен слегка подправил мяч к дальней штанге, где Тимо Вернер поразил пустой угол ворот — 0:1.

Открыв счет, "Челси" отдал инициативу сопернику, но тот едва передвигал ноги, чтобы по-настоящему напрячь оборону победителей Лиги Чемпионов.

Тем не менее, с течением времени "Зенит" чувствовал себя все увереннее. На 26-й минуте Малком вышел один на один, однако Кепа вовремя выдвинулся навстречу и заблокировал удар бразильца. В следующей атаке Сердар Азмун головой пробил мимо.

На 34-й минуте "синие" чуть охладили пыл соперника резкой контратакой. Ромелу Лукаку с правого края штрафной выполнил подачу к дальней штанге, где Маунт пробивал ногой в касание, но Кержаков выручил свою команду.

Прошло еще пять минут, и хозяева все-таки сравняли счет. Дуглас Сантос навесил на линию вратарской, а Клаудиньо без помех пробил головой — 1:1.

Почт сразу "Зенит" забил еще один гол. Азмун нашел лазейку межд двух защитников, убежал в прорыв, обошел Кепу и направил мяч в пустые ворота — 2:1.

До перерыва Азмун еще раз вышел один на один, однако Кепа уберег "Челси" от беды.

Во втором тайме "синие" восстановили контроль над игрой и на 62-й минуте сравнял счет. Росс Баркли сделал пас в штрафную на Вернера, а тот выманил на себя голкипера и позволил Лукаку поразить пустые ворота — 2:2.

После того, как счет стал ничейным, "Зенит" вновь добавил, а Азмун даже имел хорошую возможность оформить дубль, однако Кепа не позволил этому случиться.

Хрупкое равновесие, установившееся в игре, было нарушено на 85-й минуте, когда Вернер, оказавшись в штрафной, переложил мяч с ноги на ногу и пробил из под Кузяева — 3:2.

В концовке гости уверенно контролировали игру, однако победа от них все-таки ускользнула. Уже в компенсированное время Магомед Оздоев, положив корпус, нанес пушечный удар с линии штрафной — 3:3.

На фоне отрицательной температуры воздуха игра получилась весьма горячей. Экспериментальный состав "Челси" много ошибался в обороне, благодаря чему "Зенит" смог зацепиться за ничью.

"Зенит" (Россия) — "Челси" (Англия) — 3:3 (2:1)

Голы: Клаудиньо 38, Азмун 41, Оздоев 90 — Вернер 2, Лукаку 62, Вернер 85.

"Зенит": Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий (Круговой 66), Сантос, Барриос, Малком (Ерохин 79), Кузяев (Оздоев 79), Вендел (Мостовой 51), Клаудиньо, Азмун (Дзюба 79).

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Сарр, Джеймс, Маунт, Баркли (Зийеш 65), Ньигес (Алонсо 75), Хадсон-Одои (Пулишич 65), Вернер, Лукаку (Хаверц 75).

Предупреждения: Ловрен — Хадсон-Одои.


Метки Зенит, Лига Чемпионов, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2021 22:40

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Последние комментарии:




  1. putintime 08.12.2021 23:52 # putintime
    После поражений от молотобойцев Менди родил Ухастого рыжего Обезьяна и все игроки Залупенсов посмотрели на Тухлого и заорали ЗООфиииил!
    Это правда))))

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  2. yaxaaabalya 08.12.2021 23:51 # yaxaaabalya
    Барса в ЛЕ))))))))))))))))))))

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  3. jirrort 08.12.2021 23:50 # jirrort
    1/8 ЧЕЛСИ - лилль
    1/4 ЧЕЛСИ - ман сиси
    1/2 ЧЕЛСИ - бавария
    1/1 ЧЕЛСИ - аякс

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  4. superperez101 08.12.2021 23:49 # superperez101
    Выиграть дома

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  5. superperez101 08.12.2021 23:45 # superperez101
    Скюм порет весь экспресс, сучары кривоногие
    Вот же чепухи

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  6. van-der-slav 08.12.2021 23:45 # van-der-slav
    Ля какую ридер положил

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  7. putintime 08.12.2021 23:45 # putintime
    Пенсы вам желтинких с газом?)))

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  8. m-ballack 08.12.2021 23:44 # m-ballack
    Крч, пенсы не нойте

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  9. elprimer 08.12.2021 23:41 # elprimer
    Обсалютли новый щельсе, вместо побед раздражение в тухеле.

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  10. putintime 08.12.2021 23:41 # putintime
    Гоу гоу гоу пенсы поливаю открывайте ротаны

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  11. weorlfc 08.12.2021 23:41 # weorlfc
    Барселона - Зенит финал ЛЕ

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  12. m-ballack 08.12.2021 23:41 # m-ballack
    Пенсы, кстать, переоценивают значимость длинны лазарета. Выздоровление любого из пары Канте/Ковачич и нормас

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  13. jirrort 08.12.2021 23:41 # jirrort
    Калвин Филлипс, Патрик Бэмфорд и Лиам Купер пропустят матч "Лидса" против "Челси" в эту субботу из-за повреждений.

    Бэмфорд вернулся в прошлом матче после долгого отсутствия, но получил травму, празднуя забитый гол на 95 минуте.

    [The Telegraph]

    Отлично, надеюсь еще Рафинья заразится ковидом

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  14. superperez101 08.12.2021 23:39 # superperez101
    Смотрю очухались и охранник и ормянский жирорт
    за добавкой походу пришли
    подлейте им тёпленькой жёлтенькой пацаны

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  15. putintime 08.12.2021 23:38 # putintime
    Хором срём на пенсов)))))

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  16. m-ballack 08.12.2021 23:38 # m-ballack
    Ну классека, ебики кукарекали вылет пенсов каждую стадию розыгрыша, ничего нового.

    Одни первую АПЛ в истории взяли, вторые первый финал лч в истории проебли, третьи клуб пидopacoв, но все дружно искренне считают, что обосцан кто то другой

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  17. felix-the-cat 08.12.2021 23:38 # felix-the-cat
    Барселона в ЛЕ ухеххехехехехехехехехххехехехехехех

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  18. putintime 08.12.2021 23:37 # putintime
    Дивок Ориги срет на Макаку и это тоже радует))))

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  19. superperez101 08.12.2021 23:37 # superperez101
    Залупенсы обоссаны как и бпрселона
    хави уровень сельты или майорки
    добро пожаловать в Ле, милости просим

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  20. jirrort 08.12.2021 23:36 # jirrort
    Лукаку начинает набирать форму и это радует.

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