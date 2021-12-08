Натаниэль Филлипс хочет играть больше

Защитник "Ливерпуля" Натаниэль Филлипс признал, что его не устраивает ситуация с игровым временем в этом сезоне.

Накануне против "Милана" в Лиге Чемпионов 24-летний Филлипс впервые в этом сезоне появился в стартовом составе "Ливерпуля".



Натаниэль, сыгравший 20 матчей в прошлом сезоне, помог "красным" одержать волевую победу 1:2 на "Сан-Сиро" и, как чувствует, проявил себя с лучшей стороны.



"Конечно, я хочу играть как можно больше, но у нас очень высокая конкуренция, и я должен быть готов, когда мне дают шанс. Думаю, я неплохо себя проявил. Ближе к концовке нам пришлось тяжело".



"Было тяжело обороняться против Ибрагимовича — того, кто играет на топ-уровне большую часть своей карьеры. Это была тяжелая битва, и я насладился каждой минутой".



"Я слегка устал, но это нормально, когда ты впервые за долгое время сыграл 90 минут. Я чувствую, что в целом могу гордиться своей игрой".



"Это лишь показывает, что я не напрасно тружусь на тренировках. Я лишь могу стараться как можно сильнее на тренировках и развивать себя как можно сильнее".



"Я чувствую, что добился прогресса за последние сезоны", — цитирует Филлипса официальный веб-сайт "Ливерпуля".