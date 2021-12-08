Мойес планирует пригласить защитника в январе

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес подтвердил свое намерение пригласить защитника в январе.

Ранее лишившись Анджело Огбонны до конца сезона, в дерби против "Челси" в минувший уикенд "молотобойцы" потеряли и Курта Зума, который пропустит до трех месяцев с повреждением сухожилия в задней поверхности бедра.



Мойес понимает, что теперь у него нет выбора, кроме как обратиться на трансферный рынок.



"Курт очень хорошо выступал за нас. Каждый был под впечатлением от него. Благодаря "Челси" он обладает опытом, и нам его будет не хватать".



"Однако попасть в Европу в прошлом году нам помогли другие игроки, и они готовы играть. Надеюсь, они проявят себя".



"Мы пытались добавить игроков в переднюю линию. Мы искали нападающего летом, но не смогли. Теперь мы должны задуматься о приглашении защитника".



"Нам еще предстоит уточнить сроки отсутствующих игроков, и тогда мы решим, нужно нам будет сразу кого-нибудь пригласить, или это можно будет сделать позже в январе", — цитирует Мойеса Sky Sports.



Добавим, с переходом в "Вест Хэм" связывают Джеймса Тарковски из "Бернли", Натаниэля Филлипса из "Ливерпуля" и Натана Аке из "Манчестер Сити".