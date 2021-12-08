"Эвертон" может избавиться от Диня в январе

Люка Динь и Рафаэль Бенитес "Эвертон" может избавиться от защитника Люки Диня, который угодил в опалу к главному тренеру Рафаэлю Бенитесу.

Динь выступает за "Эвертон" с 2018 года, став преемником самого Лейтона Бэйнса. Люка утвердился ключевым игроком "ирисок" и лидером раздевалки, будучи назначенным вице-капитаном.

Однако теперь будущее Диня в "Эвертоне" оказалось под вопросом. Люка неожиданно не попал в заявку "ирисок" на матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в минувший понедельник, и это не связано с проблемами со здоровьем.

Как сообщает The Athletic, у Диня давно существовали разногласия с Бенитесом, стиль которого он считает чересчур оборонительным. Люка недоволен ставкой на контратаки и тем, что ему перестали доверять исполнение стандартных положений.

Однако незадолго до волевой победы 2:1 над "Арсеналом" Динь и Бенитес совсем поругались, и теперь 28-летний француз готов покинуть "Гудисон Парк" в январе.

Проблема лишь в том, что у "Эвертона" нет другого левого защитника, и Бенитесу сперва потребовалось бы найти замену Диню.


Метки Бенитес, Динь, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2021 20:00

Количество просмотров Просмотров: 503

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 08.12.2021 20:39 # chelsiukpro
    К ИМПЕРАТОРАМ ДИНЯ!

    (ответить)

  2. tursa 08.12.2021 20:31 # tursa
    К январю могут избавиться от бенитеса

    (ответить)

  3. vyrentz 08.12.2021 20:30 # vyrentz
    Беня устарел, впрочем, как и Моур.

    (ответить)

  4. gerrard08 08.12.2021 20:27 # gerrard08
    Типичный официант. Динь не пропадет, по уровню он выше ирисок. Или во всяком случае нынешних.

    (ответить)

  5. true-manc 08.12.2021 20:06 # true-manc
    К КОРОЛЯМ???

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: