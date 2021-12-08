"Эвертон" может избавиться от Диня в январе

"Эвертон" может избавиться от защитника Люки Диня, который угодил в опалу к главному тренеру Рафаэлю Бенитесу.

Динь выступает за "Эвертон" с 2018 года, став преемником самого Лейтона Бэйнса. Люка утвердился ключевым игроком "ирисок" и лидером раздевалки, будучи назначенным вице-капитаном.



Однако теперь будущее Диня в "Эвертоне" оказалось под вопросом. Люка неожиданно не попал в заявку "ирисок" на матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в минувший понедельник, и это не связано с проблемами со здоровьем.



Как сообщает The Athletic, у Диня давно существовали разногласия с Бенитесом, стиль которого он считает чересчур оборонительным. Люка недоволен ставкой на контратаки и тем, что ему перестали доверять исполнение стандартных положений.



Однако незадолго до волевой победы 2:1 над "Арсеналом" Динь и Бенитес совсем поругались, и теперь 28-летний француз готов покинуть "Гудисон Парк" в январе.



Проблема лишь в том, что у "Эвертона" нет другого левого защитника, и Бенитесу сперва потребовалось бы найти замену Диню.