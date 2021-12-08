Конте раскрыл глубину коронавирусного кризиса
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте раскрыл глубину коронавирусного кризиса в своем клубе.
Ранее в среду "шпоры получили результаты повторного тестирования игроков и сотрудников клуба на COVID-19.
Выступая перед прессой накануне матча Лиги Конференций против "Ренна", Конте поведал, что коронавирус был подтвержден у восьми игроков первой команды и пяти членов персонала, причем ситуация имеет тенденцию к усугублению.
Сегодня в "Тоттенхэме" еще раз сдали тесты, но чтобы УЕФА отложил ближайший матч, у Конте должно остаться менее 13 игроков или ни одного голкипера.
"Ситуация меня очень расстраивает, потому что это серьезная ситуация. Это заразно, и многие заболели. Сейчас нам немного страшно, потому что мы не знаем, что будет дальше", — цитирует Конте Sky Sports.
Антонио также сообщил, что на тренировке в среду утром присутствовали только 11 игроков, у одного из которых затем был подтвержден коронавирус.
08.12.2021 19:00
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