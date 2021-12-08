"Тоттенхэм" попросит перенести матч с "Брайтоном"

Тоттенхэм "Тоттенхэм" попросит Премьер-Лигу отложить воскресный матч Премьер-Лиги против "Брайтона".

Напомним, в начале этой неделе в "Тоттенхэме" была зафиксирована вспышка коронавируса. Сразу у семи игроков и четырех членов персонала результат теста оказался положительным.

Во вторник "шпоры" прошли повторное тестирование, результаты которого, как утверждает Daily Mail, оказались еще хуже — теперь речь идет о двузначном количестве инфицированных игроков, хотя точные цифры неизвестны.

Сообщается, что теперь "Тоттенхэм" попытается договориться о переносе ближайшего матча в Премьер-Лиге — у Антонио Конте может банально не набраться достаточного количества игроков.


Метки Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2021 17:00

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  1. bossvasilika 08.12.2021 17:03 # bossvasilika
    нет ни одного случая тяяжелых последствий от ковида у футболистов, вот и не верят, никто не хочет ширяться чем попало.

    (ответить)

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