"Тоттенхэм" попросит перенести матч с "Брайтоном"

"Тоттенхэм" попросит Премьер-Лигу отложить воскресный матч Премьер-Лиги против "Брайтона".

Напомним, в начале этой неделе в "Тоттенхэме" была зафиксирована вспышка коронавируса. Сразу у семи игроков и четырех членов персонала результат теста оказался положительным.



Во вторник "шпоры" прошли повторное тестирование, результаты которого, как утверждает Daily Mail, оказались еще хуже — теперь речь идет о двузначном количестве инфицированных игроков, хотя точные цифры неизвестны.



Сообщается, что теперь "Тоттенхэм" попытается договориться о переносе ближайшего матча в Премьер-Лиге — у Антонио Конте может банально не набраться достаточного количества игроков.