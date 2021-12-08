"Ньюкасл" обратился к кадровому агентству за помощью

В поисках спортивного директора "Ньюкасл" обратился за помощью к кадровому агентству.

В данный момент новые владельцы "Ньюкасла" из Саудовской Аравии продолжают искать человека, который будет тратить их деньги и определять спортивную стратегию клуба.



Согласно слухам, Марк Овермарс из "Аякса" и бывший технический директор "Челси" Майкл Эменало уже отказали "сорокам".



По информации Daily Mail, боссы "Ньюкасла" сошлись во мнении, что быстро найти подходящего специалиста не удастся, однако зимнее окно не за горами, поэтому "сороки" готовы ограничиться назначением временного советника по трансферам.



Помочь "Ньюкаслу" с решением этой задачи взялось лондонское агентство Nolan Partners, специализирующееся на поиске спортивных кадров.



Тем временем, с определением трансферных целей "сорокам" помогает их главный тренер Эдди Хау, рекомендовавший клубу защитника "Борнмута" Ллойда Келли.



Также на радаре у "Ньюкасла" находятся защитники Маттиас Гинтер из менхенгладбахской "Боруссии", Свен Ботман из "Лилля" и Джо Родон из "Тоттенхэма", а также полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени.