Фердинанд ожидает, что Лигу Чемпионов выиграет английская команда

Рио Фердинанд Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд ожидает, что Лигу Чемпионов в этом сезоне выиграет "Манчестер Сити", "Ливерпуль" или "Челси".

Все четыре представителя Премьер-Лиги, включая "Юнайтед", уже вышли в плей-офф Лиги Чемпионов, причем лишь "Челси" пока не подтвердил свой статус как победителя группы.

Фердинанд не относит свой бывший клуб к числу фаворитов турнира, но ожидает, что трофей приедет в Англию.

"Если честно, я не вижу, кто может превзойти три английские команды. Думаю, кто-то из этих трех английских команд выиграет Лигу Чемпионов в этом году".

"Бавария" может возразить, но английские команды просто выглядят так мощно, они обучены тактически, обладают индивидуально сильными игроками, а также у них три лучших тренера".

"Когда ты достигаешь поздних стадий, тебе нужно, чтобы твоя игра была организованной. Опытные команды знают, как выигрывать этот турнир", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.


Метки Лига Чемпионов, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2021 15:00

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  1. chelsea88 08.12.2021 15:47 # chelsea88
    Гейгуннеры опять слюной захлебнулись.

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  2. ray-black 08.12.2021 15:29 # ray-black
    Ну правильно. А кто еще. Бавария, ПСЖ и Реал если только. Но без хорошей доли удачи им вряд ли что то удастся. Чисто объективно английские клубы выглядят мощнее

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  3. true-manc 08.12.2021 15:19 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  4. winnerd 08.12.2021 15:18 # winnerd
    та везите уже ушастого в Ландан - столицу футбольного мира

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  5. felix-the-cat 08.12.2021 15:16 # felix-the-cat
    Сити точно не выиграет

    Эти лохи еле из группы вышли

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