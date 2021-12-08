Фердинанд ожидает, что Лигу Чемпионов выиграет английская команда

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд ожидает, что Лигу Чемпионов в этом сезоне выиграет "Манчестер Сити", "Ливерпуль" или "Челси".

Все четыре представителя Премьер-Лиги, включая "Юнайтед", уже вышли в плей-офф Лиги Чемпионов, причем лишь "Челси" пока не подтвердил свой статус как победителя группы.



Фердинанд не относит свой бывший клуб к числу фаворитов турнира, но ожидает, что трофей приедет в Англию.



"Если честно, я не вижу, кто может превзойти три английские команды. Думаю, кто-то из этих трех английских команд выиграет Лигу Чемпионов в этом году".



"Бавария" может возразить, но английские команды просто выглядят так мощно, они обучены тактически, обладают индивидуально сильными игроками, а также у них три лучших тренера".



"Когда ты достигаешь поздних стадий, тебе нужно, чтобы твоя игра была организованной. Опытные команды знают, как выигрывать этот турнир", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.