Фердинанд ожидает, что Лигу Чемпионов выиграет английская команда
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд ожидает, что Лигу Чемпионов в этом сезоне выиграет "Манчестер Сити", "Ливерпуль" или "Челси".
Все четыре представителя Премьер-Лиги, включая "Юнайтед", уже вышли в плей-офф Лиги Чемпионов, причем лишь "Челси" пока не подтвердил свой статус как победителя группы.
Фердинанд не относит свой бывший клуб к числу фаворитов турнира, но ожидает, что трофей приедет в Англию.
"Если честно, я не вижу, кто может превзойти три английские команды. Думаю, кто-то из этих трех английских команд выиграет Лигу Чемпионов в этом году".
"Бавария" может возразить, но английские команды просто выглядят так мощно, они обучены тактически, обладают индивидуально сильными игроками, а также у них три лучших тренера".
"Когда ты достигаешь поздних стадий, тебе нужно, чтобы твоя игра была организованной. Опытные команды знают, как выигрывать этот турнир", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.
08.12.2021 15:00
Просмотров: 761
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Гейгуннеры опять слюной захлебнулись.
(ответить)
Ну правильно. А кто еще. Бавария, ПСЖ и Реал если только. Но без хорошей доли удачи им вряд ли что то удастся. Чисто объективно английские клубы выглядят мощнее
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
та везите уже ушастого в Ландан - столицу футбольного мира
(ответить)
Сити точно не выиграет
Эти лохи еле из группы вышли
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий