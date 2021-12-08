Анонс матча "Зенит" — "Челси"

Выездом в морозный Санкт-Петербург к "Зениту" "Челси" завершит групповой этап Лиги Чемпионов.

Вечером в среду столбик термометра в городе на Неве опустится до -12 градусов, что само по себе станет серьезным испытанием для команды Томаса Тухеля.



К счастью "Челси" уже гарантировал себе выход в плей-офф, а чтобы удержаться на первом месте группы, "синие" должны сыграть не хуже, чем имеющий столько же очков "Ювентус" против "Мальме".



"Мы допустили осечку против "Манчестер Юнайтед", мы нашли решение для победы против "Уотфорда", а против "Вест Хэма" все решил случайный удар. Как я уже говорил, нам не нравится проигрывать. Я сам тяжело это переживаю. Я обладаю определенной злостью и амбициями, чтобы изменить ситуацию", — прокомментировал спад у своей команды Тухель.



- Единственная предыдущая встреча этих команд случилась ранее в этом сезоне и завершилась домашней победой "Челси" со счетом 1:0.



- "Зенит" в третий раз принимает команду из Англии в еврокубках, до этого победив "Брэдфорд" (1:0 в июле 2000) и "Ливерпуль" (2:0 в феврале 2013).



- "Челси" выиграл все три последних выездных матча против российских команд в Лиге Чемпионов, не пропустив в них ни гола.



- Это будет 200-й матч "Зенита" в еврокубках, включая квалификацию (97 побед, 35 ничьих, 67 поражений). Больше из числа российских команд только у "Спартака" (277).



- В 12 матчах Лиги Чемпионов при Тухеле "Челси" пропустил только три гола.



- "Челси" выиграл все три последних матча в Лиге Чемпионов, ни разу не пропустив.



- При Тухеле за "Челси" забивали 14 различных игроков в Лиге Чемпионов (не считая автоголы), и по этому показателю "синим" нет равных с февраля 2021.



- Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий поучаствовал в трех голах в этом розыгрыше Лиги Чемпионов — больше всех в своей команде.



"Челси" оставил дома травмированных Трево Чалобу, Бена Чилуэлла, Жоржиньо и Нголо Канте, а также заразившегося коронавирусом Матео Ковачича.



Лига Чемпионов. Группа H. 6-й тур

"Зенит" (Россия) — "Челси" (Англия)

Санкт-Петербург. Стадион "Газпром Арена". 20:45 Онлайн-трансляция