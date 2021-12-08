"Ливерпуль" лидирует в борьбе за Беллингема

"Ливерпуль" лидирует в борьбе за полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.

Летом 2020 "Боруссии" удалось увести Беллингема из под носа у "Манчестер Юнайтед". С тех пор Джуд значительно прибавил и стал вызываться в сборную Англии.



Пока гранды Премьер-Лиги вроде "Юнайтед", "Челси" и "Манчестер Сити" готовятся сойтись в битве за нападающего "Боруссии" Эрлинга Холанда, "Ливерпуль" планирует устроить рейд за его одноклубником Беллингемом.



Daily Mirror называет "красных" главным претендентом на Джуда, трансфер которого может обойтись в рекордные для мерсисайдского клуба 90 миллионов фунтов.



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что владельцы клуба поддержат его в стремлении заполучить 18-летнего полузащитника.