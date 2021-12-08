"Ливерпуль" лидирует в борьбе за Беллингема

Джуд Беллингем "Ливерпуль" лидирует в борьбе за полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.

Летом 2020 "Боруссии" удалось увести Беллингема из под носа у "Манчестер Юнайтед". С тех пор Джуд значительно прибавил и стал вызываться в сборную Англии.

Пока гранды Премьер-Лиги вроде "Юнайтед", "Челси" и "Манчестер Сити" готовятся сойтись в битве за нападающего "Боруссии" Эрлинга Холанда, "Ливерпуль" планирует устроить рейд за его одноклубником Беллингемом.

Daily Mirror называет "красных" главным претендентом на Джуда, трансфер которого может обойтись в рекордные для мерсисайдского клуба 90 миллионов фунтов.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что владельцы клуба поддержат его в стремлении заполучить 18-летнего полузащитника.


Метки Беллингем, Боруссия, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2021 12:00

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Последние комментарии:




  1. danny949494 08.12.2021 13:15 # danny949494
    Пацану только 18. Оставьте в покое, пусть растёт.

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  2. superperez101 08.12.2021 13:08 # superperez101
    а в итоге купят пенсы за 150 лямов и угробят очередному таланту карьеру))

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  3. true-manc 08.12.2021 12:05 # true-manc
    1. у нищего лгбт-формировантя лузерпук нет таких денег
    2. адекватный человек не пойдет играть за бестрофейную помойку неудачников

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  4. slash-lfc 08.12.2021 12:03 # slash-lfc
    О зоебись, знач Солах в ПесеГе

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