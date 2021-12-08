"Ливерпуль" лидирует в борьбе за Беллингема
"Ливерпуль" лидирует в борьбе за полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.
Летом 2020 "Боруссии" удалось увести Беллингема из под носа у "Манчестер Юнайтед". С тех пор Джуд значительно прибавил и стал вызываться в сборную Англии.
Пока гранды Премьер-Лиги вроде "Юнайтед", "Челси" и "Манчестер Сити" готовятся сойтись в битве за нападающего "Боруссии" Эрлинга Холанда, "Ливерпуль" планирует устроить рейд за его одноклубником Беллингемом.
Daily Mirror называет "красных" главным претендентом на Джуда, трансфер которого может обойтись в рекордные для мерсисайдского клуба 90 миллионов фунтов.
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что владельцы клуба поддержат его в стремлении заполучить 18-летнего полузащитника.
08.12.2021 12:00
Просмотров: 1006
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Пацану только 18. Оставьте в покое, пусть растёт.
(ответить)
а в итоге купят пенсы за 150 лямов и угробят очередному таланту карьеру))
(ответить)
1. у нищего лгбт-формировантя лузерпук нет таких денег
2. адекватный человек не пойдет играть за бестрофейную помойку неудачников
(ответить)
О зоебись, знач Солах в ПесеГе
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий