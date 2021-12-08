Гвардиола надеется, Уолкер извлечет урок из своего удаления
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола надеется, что его защитник Кайл Уолкер извлечет урок из своего глупейшего удаления против "РБ Лейпциг".
"Сити" завершил групповой этап Лиги Чемпионов поражением 2:1 в Лейпциге, причем этот матч заканчивал вдесятером после того, как Уолкер ударил соперника сзади и получил прямую красную карточку.
Теперь Кайл будет дисквалифицирован на первый матч 1/8 финала, и Гвардиола не находит этому оправданий.
"Кайл Уолкер — важный игрок для нас, и терять его таким образом было необязательно. Надеюсь, он извлечет урок. Красная карточка — это неприятно, особенно в плане 1/8 финала".
"Это красная карточка, определенно. Я не собираюсь говорить здесь, что случилось в раздевалке", — цитирует Гвардиолу BBC.
08.12.2021 11:00
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