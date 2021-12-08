Ван дер Сар уверен, что вернется в "Юнайтед"

Исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван дер Сар признался, что ожидает вернуться в "Манчестер Юнайтед" в какой-нибудь роли.

Ван дер Сар трудится исполнительным директором "Аякса" с 2016 года, до этого поработав управляющим директором клуба из Амстердама. За это время Эдвин заслужил репутацию отличного управленца.



Бывшего голкипера "Юнайтед" давно называют возможным преемником вице-президента "красных дьяволов" Эда Вудворда, который покидает "Олд Траффорд" в конце этого года.



51-летний голландец действительно планирует вернуться в "Юнайтед", но лишь после того, как окончит свою миссию в "Аяксе", а этого придется подождать.



"Я получаю такое удовольствие от работы в "Аяксе", и у меня остается еще два года по контракту. Я хочу продолжать добиваться вещей здесь, с этим клубом".



"Но я уверен, что однажды этот момент (для возвращения в "Юнайтед") наступит", — сообщил Ван дер Сар телеканалу RTL7.