Ван дер Сар уверен, что вернется в "Юнайтед"

Эдвин Ван дер Сар Исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван дер Сар признался, что ожидает вернуться в "Манчестер Юнайтед" в какой-нибудь роли.

Ван дер Сар трудится исполнительным директором "Аякса" с 2016 года, до этого поработав управляющим директором клуба из Амстердама. За это время Эдвин заслужил репутацию отличного управленца.

Бывшего голкипера "Юнайтед" давно называют возможным преемником вице-президента "красных дьяволов" Эда Вудворда, который покидает "Олд Траффорд" в конце этого года.

51-летний голландец действительно планирует вернуться в "Юнайтед", но лишь после того, как окончит свою миссию в "Аяксе", а этого придется подождать.

"Я получаю такое удовольствие от работы в "Аяксе", и у меня остается еще два года по контракту. Я хочу продолжать добиваться вещей здесь, с этим клубом".

"Но я уверен, что однажды этот момент (для возвращения в "Юнайтед") наступит", — сообщил Ван дер Сар телеканалу RTL7.


Метки Аякс, Ван дер Сар, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2021 10:00

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  1. g3ndalf 08.12.2021 10:03 # g3ndalf
    51 год ахуеть

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  2. empry 08.12.2021 10:03 # empry
    Эдвин не дурак работать под таким клубным руководством. В "Аяксе" куда более слаженный и системный подход в клубных делах, а МЮ это всегда риски, хоть и другой уровень и деньги.

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