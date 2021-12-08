Пепе задумывается об уходе из "Арсенала"
Вингер Николя Пепе разочарован своей ситуацией в "Арсенале" и задумывается о смене клуба в зимнее трансферное окно.
Пепе до сих пор остается рекордным приобретением в истории "Арсенала", но заплаченные за него "Лиллю" 72 миллиона фунтов отрабатывать не спешит.
Второй английский сезон складывается ужасно для Николя, который выходил в стартовом составе только на пять из 15 матчей "канониров" в Премьер-Лиге, не забив ни одного гола.
В минувший понедельник против "Эвертона" Пепе не появился даже на замену, хотя команда нуждалась в голе. Главный тренер Микель Артета предпочел 26-летнему ивуарийцу Эдди Нкетиа, контракт которого истекает в конце сезона.
Как утверждает Football.London, Пепе расстроен дефицитом игрового времени. Если в ближайшие недели ситуация не изменится, Николя будет готов уйти в январе.
Правда высокая стоимость и высокая зарплата делают постоянный трансфер Пепе маловероятным. Если Николя и уйдет из "Арсенала", то только в аренду.
08.12.2021 09:00
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Последние комментарии:
Додумался, только кто его купит за такие деньги
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*Третий английский сезон...
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Уверен, после этого заявления Артета тут же поставит его в состав) Он боится, как игроки делают такие заявления
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Топарик. ГГшки потратили вагон денег, но по составу совершенно не видно куда и на что.
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Его же в ипотеку брали, года три платить ещё
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