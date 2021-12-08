Пепе задумывается об уходе из "Арсенала"

Николя Пепе Вингер Николя Пепе разочарован своей ситуацией в "Арсенале" и задумывается о смене клуба в зимнее трансферное окно.

Пепе до сих пор остается рекордным приобретением в истории "Арсенала", но заплаченные за него "Лиллю" 72 миллиона фунтов отрабатывать не спешит.

Второй английский сезон складывается ужасно для Николя, который выходил в стартовом составе только на пять из 15 матчей "канониров" в Премьер-Лиге, не забив ни одного гола.

В минувший понедельник против "Эвертона" Пепе не появился даже на замену, хотя команда нуждалась в голе. Главный тренер Микель Артета предпочел 26-летнему ивуарийцу Эдди Нкетиа, контракт которого истекает в конце сезона.

Как утверждает Football.London, Пепе расстроен дефицитом игрового времени. Если в ближайшие недели ситуация не изменится, Николя будет готов уйти в январе.

Правда высокая стоимость и высокая зарплата делают постоянный трансфер Пепе маловероятным. Если Николя и уйдет из "Арсенала", то только в аренду.


Метки Арсенал, Пепе

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 08.12.2021 09:58 # tursa
    Додумался, только кто его купит за такие деньги

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  2. pokersanogo 08.12.2021 09:45 # pokersanogo
    *Третий английский сезон...

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  3. takernotagiver 08.12.2021 09:19 # takernotagiver
    Уверен, после этого заявления Артета тут же поставит его в состав) Он боится, как игроки делают такие заявления

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  4. vyrentz 08.12.2021 09:10 # vyrentz
    Топарик. ГГшки потратили вагон денег, но по составу совершенно не видно куда и на что.

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  5. sayk2 08.12.2021 09:07 # sayk2
    Его же в ипотеку брали, года три платить ещё

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