Мойес: "Райс — лучший полузащитник в стране"

Деклан Райс и Дэвид Мойес Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес назвал Деклана Райса "лучшим полузащитником в стране".

Ярко проявив себя в прошлом сезоне и на Евро-2020, в этой кампании 22-летний Райс вывел свою игру на новый уровень. "Молотобойцам" удалось замахнуться на путевку в Лигу Чемпионов, и в этом есть немалый вклад Деклана.

Легенда "Челси" Джон Терри уже назвал Райса лучшим опорником в мире. Мойес чуть скромнее в выражениях, но ожидает дальнего прогресса от Деклана.

"Думаю, я уже говорил пару раз, что считаю его лучшим полузащитником в стране".

"Он молод, он прибавляет, и он исполняет роль капитана, когда Марка Нобла нет в стартовом составе. Он учится и становится лучше. Я правда считаю, что в данное время он не уступает никакому другому полузащитнику в стране".

"Учитывая его возраст, я ожидаю, что он будет становиться только лучше. С ним приятно работать, он очень старается. Мы в "Вест Хэме" хотим соперничать с большими командами, и он разделяет этот настрой".

"В сборной Англии он тоже очень хорош", — цитирует Мойеса Evening Standard.


Метки Вест Хэм, Мойес, Райс

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2021 08:00

Количество просмотров Просмотров: 245

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chop 08.12.2021 08:25 # chop
    Делю Алли тоже хвалили, и где он теперь? Также и тут, на пару-тройку сезонов вспыхнул и пропадет

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: