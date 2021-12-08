Мойес: "Райс — лучший полузащитник в стране"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес назвал Деклана Райса "лучшим полузащитником в стране".

Ярко проявив себя в прошлом сезоне и на Евро-2020, в этой кампании 22-летний Райс вывел свою игру на новый уровень. "Молотобойцам" удалось замахнуться на путевку в Лигу Чемпионов, и в этом есть немалый вклад Деклана.



Легенда "Челси" Джон Терри уже назвал Райса лучшим опорником в мире. Мойес чуть скромнее в выражениях, но ожидает дальнего прогресса от Деклана.



"Думаю, я уже говорил пару раз, что считаю его лучшим полузащитником в стране".



"Он молод, он прибавляет, и он исполняет роль капитана, когда Марка Нобла нет в стартовом составе. Он учится и становится лучше. Я правда считаю, что в данное время он не уступает никакому другому полузащитнику в стране".



"Учитывая его возраст, я ожидаю, что он будет становиться только лучше. С ним приятно работать, он очень старается. Мы в "Вест Хэме" хотим соперничать с большими командами, и он разделяет этот настрой".



"В сборной Англии он тоже очень хорош", — цитирует Мойеса Evening Standard.