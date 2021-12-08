Полузащитник "Лидса" Калвин Филлипс пропустит до двух месяцев из-за травмы задней поверхности бедра.

26-летний Филлипс сыграл всего 10 минут во втором тайме ничейного для "Лидса" матче Премьер-Лиги против "Брентфорда" в минувший уикенд (2:2), после чего вынужденно покинул поле "Элланд Роуд".



Как сообщает The Telegraph, первичное обследование показало, что теперь Калвин может не сыграть за команду Марсло Бьелсы до февраля.



Однако беда не приходит одна. Травму такого же характера, пускай и менее серьезную, в матче против "Брентфорда" получил нападающий "Лидса" Патрик Бэмфорд, празднуя свой гол в компенсированное время.



Потеря Бэмфорда и особенно Филлипса станет большим ударом по шансам "Лидса" остаться в Премьер-Лиге. После своего возвращения в высший дивизион "белые" провели 12 матчей без Калвина и смогли выиграть только два из них.