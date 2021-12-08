Клопп гордится "исключительной" победой над "Миланом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команда в исключительной манере завершила групповой этап Лиги Чемпионов.

На выезд к "Милану" подопечные Клоппа отправлялись в статусе досрочного победителя своей группы. Это нашло отражение на выборе Юргеном стартового состава, где молодежь и резервисты оказались разбавлены лишь Алиссоном, Садио Мане и Мохамедом Салахом.



Несмотря на это, "Ливерпуль" одержал волевую победу 1:2 и стал первой в истории английской командой, преодолевшей групповой этап Лиги Чемпионов со 100-процентным результатом, и Клопп по-настоящему гордится своими подопечными.



"Если честно, я нечасто испытываю гордость в футболе, потому что в большинстве случаев я и так ожидаю хороших вещей".



"Но сегодня я испытал большую гордость. Это была исключительная игра. Дело не в том, что мы одержали шесть побед. Дело в этом конкретном матче, в котором было так много хорошего, несмотря на множество перестановок в составе".



"Мне легко делать эти перестановки, но парни должны чувствовать себя достаточно уверенными, чтобы показать, насколько они хороши. Сегодня вечером я увидел так много хороших вещей, и это невероятно".



"Это абсолютно невероятно, что мы выиграли все шесть матчей, и это очередная глава в истории этой группы игроков".



"За шесть побед не дают призов. Я бы согласился пройти дальше с любым количеством очков, но 18 — это лучший результат из возможных, и он нас тоже устраивает", — цитирует Клоппа Sky Sports.