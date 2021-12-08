Фердинанд: "Изменения в игре МЮ при Рангнике налицо"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что тренер Ральф Рангник уже значительно изменил игру "красных дьяволов".

Рангник начал свою карьеру в "Юнайтед" с победы 1:0 над "Кристал Пэлас" со счетом 1:0. Игра "дьяволов" в этом матче произвела сильное впечатление на Фердинанда, хотя Рио и понимает, что делать выводы рано.



"Мы не должны чересчур увлекаться, это только один матч после, наверное, одной тренировки. Однако уже есть заметные изменения — изменения с командой, ее структурой, командным прессингом, и это важный момент".



"Они играют в другом темпе, отталкиваясь от структуры, от базы".



"Рангник говорит, что хочет соблюдать хороший баланс между игрой с мячом и без мяча", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.