Фердинанд: "Изменения в игре МЮ при Рангнике налицо"

Ральф Рангник Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что тренер Ральф Рангник уже значительно изменил игру "красных дьяволов".

Рангник начал свою карьеру в "Юнайтед" с победы 1:0 над "Кристал Пэлас" со счетом 1:0. Игра "дьяволов" в этом матче произвела сильное впечатление на Фердинанда, хотя Рио и понимает, что делать выводы рано.

"Мы не должны чересчур увлекаться, это только один матч после, наверное, одной тренировки. Однако уже есть заметные изменения — изменения с командой, ее структурой, командным прессингом, и это важный момент".

"Они играют в другом темпе, отталкиваясь от структуры, от базы".

"Рангник говорит, что хочет соблюдать хороший баланс между игрой с мячом и без мяча", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.


Метки Манчестер Юнайтед, Рангник, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2021 00:05

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  1. liverfun 08.12.2021 01:00 # liverfun
    не пора ли контракт на 3 года давать?

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  2. superperez101 08.12.2021 00:58 # superperez101
    Обыграли пэлас а гонору будто лигу чемпионов взяли

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  3. vyrentz 08.12.2021 00:54 # vyrentz
    Этим дурачкам лишь бы понаяривать.

    Фердинанд: "Изменения в игре МЮ при Ван Гале/Моуриньо/Сульшере налицо"

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