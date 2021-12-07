"Сити" проиграл в Лейпциге

Лишенный турнирной мотивации "Манчестер Сити" завершил групповой этап Лиги Чемпионов поражением 2:1 в гостях у "РБ Лейпциг".

По сравнению с победой 1:3 над "Уотфордом" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола произвел аж семь изменений в стартовом составе, оказав доверие Заку Стеффену, Джону Стоунсу, Натану Аке, Александру Зинченко, Кевину Де Брюйне, Фернандиньо и Рияду Махрезу.



Первые минут 20 были лишены каких-либо заметных событий. Команды только присматривались друг к другу, темп был невысок.



На 22-й минуте гости разыграли хорошую комбинацию, выведя на удар внутри штрафной Джека Грилиша, но тот пробил не как игрок за 100 миллионов фунтов — выше ворот.



Почти сразу "РБ Лейпциг" ответил. Воспользовавшись провалом в центре обороны соперника, Доминик Собослаи вышел один на один, проскочил мимо Стеффена и поразил пустые ворота — 1:0.



Гол Собослаби вскрыл игру. До перерыва хозяева создали еще два 100-процентных момента, но Стеффен по-настоящему выручил свою команду после ударов Эмиля Форсберга и Андре Силвы.



У "Сити" Фил Фоден, ворвавшись в штрафную по левому краю, пробил в дальнюю штангу. Неплохой удар со штрафной нанес Де Брюйне, однако голкипер уверенно взял мяч.



Во втором тайме "горожане" оказывали некоторое давление, но реальных моментов не создавали. "РБ Лейпциг" затаился, а на 71-й минуте разразился результативной контратакой. Андре Силва свободно принял мяч в центре штрафной от Форсберга и вторым касанием расстрелял ворота — 2:0.



Лишь после второго пропущенного гола гости по-настоящему активизировались, и на 76-й минуте Махрез у дальней штанги головой замкнул подачу Зинченко — 2:1.



"Сити" почувствовал, что эту игру еще можно спасти, однако на 82-й минуте Кайл Уолкер подвел свою команду, схлопотав глупейшую красную карточку за удар соперника сзади. "РБ Лейпциг" удержал победу.



"Сити" провел весьма посредственный матч, уступив сопернику, который не показал ничего выдающегося. "РБ Лейпциг" занял второе место в группе и отправляется в Лигу Европы.



"РБ Лейпциг" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 2:1 (1:0)



Голы: Собослаи 24, Андре Силва 71 — Махрез 76.



"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Хенрихс 80), Клостерманн (Симакан 45), Гвардиол, Анхелиньо, Кампль, Лаймер (Адамс 63), Нкунку, Собослаи, Форсберг (Бробби 79), Андре Силва (Мориба 86).



"Манчестер Сити": Стеффен, Уолкер, Стоунс, Аке (Зинченко 87), Зинченко, Гюндоган, Фернандиньо, Де Брюйне (Палмер 87), Махрез, Грилиш, Фоден (Стерлинг 45).



Предупреждения: Кампль, Адамс — Де Брюйне, Стоунс.



Удаление: Уолкер 82.