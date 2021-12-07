У Рюдигера есть договоренность с "Реалом"

Антонио Рюдигер Защитник "Челси" Антонио Рюдигер, вероятно, продолжит карьеру в "Реале".

Как известно, действующий контракт Рюдигера с "Челси" истекает в конце этого сезона, а договориться о новой сделке стороны никак не могут.

По информации The Independent, в данный момент главным претендентом на Антонио является "Реал", чьи представители еще несколько недель назад встретились с братом и агентом защитника Сааром Синези.

На данный момент у Рюдигера и "Реала" уже есть устная договоренность, однако никаких документов пока не подписано.

На прошлой неделе Синези также встретился с "Баварией", которая не теряет надежд перехватить 28-летнего игрока сборной Германии.

Интерес к Рюдигеру также проявили "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", однако Антонио предпочитает покинуть Премьер-Лигу, если не сможет остаться в "Челси".

Источник добавляет, что "Реал" и "Бавария" готовы платить Рюдигеру значительно больше, чем предлагает "Челси", поэтому шансы на то, что Антонио продлит сотрудничество с "синими", невелики.


Метки Реал, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2021 22:00

Количество просмотров Просмотров: 872

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. leysan 07.12.2021 23:23 # leysan
    В тройке он, конечно, хорош, но вот в паре защитников, думаю, будет лажать.
    Посмотрим.

    (ответить)

  2. frisby 07.12.2021 22:54 # frisby
    ждем с нетерпением комментариев от топового аналитика фапла - бисвиса пророческого. ща закончит сосать за гаражами и расскажет шо черный немец не нужон был

    (ответить)

  3. chr1s8rown 07.12.2021 22:32 # chr1s8rown
    Людоед шарит использовал как трамплин щельси

    (ответить)

  4. liverpool888 07.12.2021 22:29 # liverpool888
    Рюдигер в Реал, Аспи в Барселону, Кристенсен тоже под вопросом, Тьяго 37 лет. Весь летний бюджет уйдёт на центр обороны?

    (ответить)

  5. gerrard08 07.12.2021 22:27 # gerrard08
    пздц.
    это че получается, пенси это трамплин??

    (ответить)

  6. chelsiukpro 07.12.2021 22:07 # chelsiukpro
    Уидёт так уидёт! Думаю Челси имеет на карандаше несколько вариантов. Плюс правый нужен если Аспи покинет. Так что приоритет это защитники и один игрок в центер.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: