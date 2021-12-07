У Рюдигера есть договоренность с "Реалом"
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер, вероятно, продолжит карьеру в "Реале".
Как известно, действующий контракт Рюдигера с "Челси" истекает в конце этого сезона, а договориться о новой сделке стороны никак не могут.
По информации The Independent, в данный момент главным претендентом на Антонио является "Реал", чьи представители еще несколько недель назад встретились с братом и агентом защитника Сааром Синези.
На данный момент у Рюдигера и "Реала" уже есть устная договоренность, однако никаких документов пока не подписано.
На прошлой неделе Синези также встретился с "Баварией", которая не теряет надежд перехватить 28-летнего игрока сборной Германии.
Интерес к Рюдигеру также проявили "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", однако Антонио предпочитает покинуть Премьер-Лигу, если не сможет остаться в "Челси".
Источник добавляет, что "Реал" и "Бавария" готовы платить Рюдигеру значительно больше, чем предлагает "Челси", поэтому шансы на то, что Антонио продлит сотрудничество с "синими", невелики.
07.12.2021 22:00
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В тройке он, конечно, хорош, но вот в паре защитников, думаю, будет лажать.
Посмотрим.
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ждем с нетерпением комментариев от топового аналитика фапла - бисвиса пророческого. ща закончит сосать за гаражами и расскажет шо черный немец не нужон был
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Людоед шарит использовал как трамплин щельси
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Рюдигер в Реал, Аспи в Барселону, Кристенсен тоже под вопросом, Тьяго 37 лет. Весь летний бюджет уйдёт на центр обороны?
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пздц.
это че получается, пенси это трамплин??
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Уидёт так уидёт! Думаю Челси имеет на карандаше несколько вариантов. Плюс правый нужен если Аспи покинет. Так что приоритет это защитники и один игрок в центер.
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