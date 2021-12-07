У Рюдигера есть договоренность с "Реалом"

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер, вероятно, продолжит карьеру в "Реале".

Как известно, действующий контракт Рюдигера с "Челси" истекает в конце этого сезона, а договориться о новой сделке стороны никак не могут.



По информации The Independent, в данный момент главным претендентом на Антонио является "Реал", чьи представители еще несколько недель назад встретились с братом и агентом защитника Сааром Синези.



На данный момент у Рюдигера и "Реала" уже есть устная договоренность, однако никаких документов пока не подписано.



На прошлой неделе Синези также встретился с "Баварией", которая не теряет надежд перехватить 28-летнего игрока сборной Германии.



Интерес к Рюдигеру также проявили "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", однако Антонио предпочитает покинуть Премьер-Лигу, если не сможет остаться в "Челси".



Источник добавляет, что "Реал" и "Бавария" готовы платить Рюдигеру значительно больше, чем предлагает "Челси", поэтому шансы на то, что Антонио продлит сотрудничество с "синими", невелики.