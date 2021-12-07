"Аякс" сделал запрос насчет Дина Хендерсона

"Аякс" заинтересован в аренде голкипера "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона.

Хендерсон сыграл только один матч за "Юнайтед" в этом сезоне, хотя ранее днем главный тренер "красных дьяволов" Ральф Рангник пообещал выпустить Дина против "Янг Бойз" в Лиге Чемпионов в среду.



Ситуация с игровым временем совершенно не устраивает 24-летнего англичанина, который, как ожидается, попросится в аренду в зимнее трансферное окно.



Как сообщает Manchester Evening News, "Аякс" уже сделал запрос насчет Хендерсона, однако "Юнайтед" пока не принял решение насчет Дина.



Отметим, что исполнительным директором "Аякса" трудится бывший голкипер "Юнайтед" Эдвин Ван дер Сар. Чемпионы Эредивизии обратили свой взор на Хендерсона, поскольку планируют попрощаться с Андре Онаной в январе.