Армас и Ленсе вошли в штаб Рангника в "Юнайтед"

Ральф Рангник "Манчестер Юнайтед" объявил имена двух членов, пополнивших тренерский штаб Ральфа Рангника.

Заступая на тренерский мостик "Юнайтед", Рангник согласился работать со штабом уволенного Оле Гуннара Сульшера — лишь Майкл Кэррик по своей инициативе покинул клуб.

А сегодня штаб Рангника пополнили американский тренер Крис Армас и немецкий спортивный психолог Саша Ленсе.

Армас известен своей работой в качестве главного тренера "Нью-Йорк Ред Буллз" и "Торонто" из МЛС. В первом из этих клубов Крис трудился, когда Рангник был директором футбольной империи Red Bull.

Ленсе же Рангник знает по совместной работе в "Шальке-04" и "РБ Лейпциг".

"На мой взгляд, назначение спортивного психолога — абсолютный логичный шаг. Это не так, что он будет сидеть с игроками на красном диване, держась с ними за руки".

"Раз у тебя есть специальные тренеры для вратарей и нападающих, тренеры по физической подготовке, то тебе также нужен эксперт по мозгам", — цитирует Рангника BBC.


Метки Армас, Ибрагимович, Ленсе, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2021 20:00

Количество просмотров Просмотров: 278



Поиск: