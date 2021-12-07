Армас и Ленсе вошли в штаб Рангника в "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" объявил имена двух членов, пополнивших тренерский штаб Ральфа Рангника.

Заступая на тренерский мостик "Юнайтед", Рангник согласился работать со штабом уволенного Оле Гуннара Сульшера — лишь Майкл Кэррик по своей инициативе покинул клуб.



А сегодня штаб Рангника пополнили американский тренер Крис Армас и немецкий спортивный психолог Саша Ленсе.



Армас известен своей работой в качестве главного тренера "Нью-Йорк Ред Буллз" и "Торонто" из МЛС. В первом из этих клубов Крис трудился, когда Рангник был директором футбольной империи Red Bull.



Ленсе же Рангник знает по совместной работе в "Шальке-04" и "РБ Лейпциг".



"На мой взгляд, назначение спортивного психолога — абсолютный логичный шаг. Это не так, что он будет сидеть с игроками на красном диване, держась с ними за руки".



"Раз у тебя есть специальные тренеры для вратарей и нападающих, тренеры по физической подготовке, то тебе также нужен эксперт по мозгам", — цитирует Рангника BBC.