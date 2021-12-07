Защитник "Вест Хэма" Курт Зума пропустит до трех месяцев с травмой задней поверхности бедра.

Эта беда приключилась с Зума в матче против его бывшей команды "Челси" в минувшую субботу. После победы 3:2 главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес был настроен пессимистично насчет здоровья Курта — и оказался прав.



Сегодня "Вест Хэм" официально подтвердил, что углубленное обследование обнаружило повреждение сухожилия, и теперь Зума присоединится в лазарете к своему партнеру по обороне Анджело Огбонне, который в этом сезоне уже не сыграет из-за травмы крестообразных связок колена.



The Guardian ожидает, что 27-летний француз пропустит от шести до 12 недель, а это может подтолкнуть "Вест Хэм" к покупке защитника в январе — например, Джеймса Тарковски из "Бернли".



После своего перехода из "Челси" за 30 миллионов фунтов минувшим летом Зума выходил в стартовом составе "молотобойцев" на 11 из 15 матчей Премьер-Лиги.



Потеря Курта станет большим ударом по надеждам команды Мойеса финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.