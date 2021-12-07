Анонс матча "Милан" — "Ливерпуль"
В заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов "Ливерпуль" сыграет на выезде с "Миланом".
Это будет третий матч для "Ливерпуля" из девяти в декабре, а поскольку турнирного значения для "красных" он уже не имеет, логично, что Юрген Клопп обратится к ротации. Впрочем, он сам это пообещал.
"Мы должны ротировать, и мы будем ротировать. Медицинский департамент растопчет меня, если я снова сыграю тем же составом, поэтому я сделаю перестановки", — сообщил главный тренер "Ливерпуля".
"Ливерпуль" досрочно выиграл Группу B, одержав пять побед из пяти возможных. "Милан" в свою очередь еще может стать вторым, но зависит от судьбы параллельного матча между "Порту" и "Атлетико".
- Это будет четвертая встреча "Милана" и "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов. Каждая выиграла по разу, а в финале 2005 года была зафиксирована ничья до исполнения пенальти.
- Три предыдущие встречи "Милана" и "Ливерпуля" принесли 14 голов (включая экстра-таймы) — по семь забила каждая из команд. В сентябре "красные" победили на "Энфилде" 3:2.
- "Милан" не может выиграть уже в шести выездах в Англию в еврокубках (5 поражений, 1 ничья) — с победы 0:4 над "Арсеналом" в феврале 2012.
- "Милан" выиграл только один из девяти последних домашних матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов (5 ничьих, 3 поражения).
- "Ливерпуль" может стать первой английской командой, прошедшей групповой этап Лиги Чемпионов со 100-процентным результатом.
- За свою карьеру нападающий "Милана" Оливье Жиру забил восемь голов против "Ливерпуля" во всех турнирах.
- Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забил шесть голов в пяти матчах этого розыгрыша Лиги Чемпионов, не сумев отличиться лишь против "Атлетико" дома.
В качестве награды за победный гол против "Вулверхэмптона" нападающий Дивок Ориги может получить место в стартовом составе "Ливерпуля". Джо Гомес и Наби Кейта едва приступили к тренировкам. Джеймс Милнер дисквалифицирован.
Лига Чемпионов. Группа B. 6-й тур
"Милан" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия)
Милан. Стадион "Сан-Сиро". 23:00 Онлайн-трансляция
07.12.2021 18:00
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Последние комментарии:
мля, надеюсь Клопп даст Филипсу шанс, чувак костьми лег в прошлом сезоне, что команда попала в лч.
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Сольют матч
Уже похуй
Главное чтобы Атлетико не вышел пзаза
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колбаса сливает матч (легкий тактический маневр) и симеоне сосет бибу
после слива колбасы ожидается очередное пришествие залупенсов и их вонь, поэтому запасайтесь противогазами
самый интересный матч порту атлетико
сита на каркалыге пожизненно
приятного просмотра
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анонс матча Манчестер Сити:
> 13:00
анонс матча ливерпука:
> 18:00
как же красиво админ какает в рот колбасникам)))
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В Италию, даже не полетели ВВД, Хкндо, Алькантара, Жота.
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Пенсы, ваше мнение?
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Сливной матч походу
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