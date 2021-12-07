Анонс матча "Милан" — "Ливерпуль"

Дивок Ориги В заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов "Ливерпуль" сыграет на выезде с "Миланом".

Это будет третий матч для "Ливерпуля" из девяти в декабре, а поскольку турнирного значения для "красных" он уже не имеет, логично, что Юрген Клопп обратится к ротации. Впрочем, он сам это пообещал.

"Мы должны ротировать, и мы будем ротировать. Медицинский департамент растопчет меня, если я снова сыграю тем же составом, поэтому я сделаю перестановки", — сообщил главный тренер "Ливерпуля".

"Ливерпуль" досрочно выиграл Группу B, одержав пять побед из пяти возможных. "Милан" в свою очередь еще может стать вторым, но зависит от судьбы параллельного матча между "Порту" и "Атлетико".

- Это будет четвертая встреча "Милана" и "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов. Каждая выиграла по разу, а в финале 2005 года была зафиксирована ничья до исполнения пенальти.

- Три предыдущие встречи "Милана" и "Ливерпуля" принесли 14 голов (включая экстра-таймы) — по семь забила каждая из команд. В сентябре "красные" победили на "Энфилде" 3:2.

- "Милан" не может выиграть уже в шести выездах в Англию в еврокубках (5 поражений, 1 ничья) — с победы 0:4 над "Арсеналом" в феврале 2012.

- "Милан" выиграл только один из девяти последних домашних матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов (5 ничьих, 3 поражения).

- "Ливерпуль" может стать первой английской командой, прошедшей групповой этап Лиги Чемпионов со 100-процентным результатом.

- За свою карьеру нападающий "Милана" Оливье Жиру забил восемь голов против "Ливерпуля" во всех турнирах.

- Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забил шесть голов в пяти матчах этого розыгрыша Лиги Чемпионов, не сумев отличиться лишь против "Атлетико" дома.

В качестве награды за победный гол против "Вулверхэмптона" нападающий Дивок Ориги может получить место в стартовом составе "Ливерпуля". Джо Гомес и Наби Кейта едва приступили к тренировкам. Джеймс Милнер дисквалифицирован.

Лига Чемпионов. Группа B. 6-й тур
"Милан" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия)
Милан. Стадион "Сан-Сиро". 23:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Милан

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 07.12.2021 18:37 # gerrard08
    мля, надеюсь Клопп даст Филипсу шанс, чувак костьми лег в прошлом сезоне, что команда попала в лч.

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  2. felix-the-cat 07.12.2021 18:32 # felix-the-cat
    Сольют матч
    Уже похуй

    Главное чтобы Атлетико не вышел пзаза

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  3. superperez101 07.12.2021 18:30 # superperez101
    колбаса сливает матч (легкий тактический маневр) и симеоне сосет бибу
    после слива колбасы ожидается очередное пришествие залупенсов и их вонь, поэтому запасайтесь противогазами
    самый интересный матч порту атлетико
    сита на каркалыге пожизненно

    приятного просмотра

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  4. true-manc 07.12.2021 18:19 # true-manc
    анонс матча Манчестер Сити:
    > 13:00
    анонс матча ливерпука:
    > 18:00

    как же красиво админ какает в рот колбасникам)))

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  5. lovrentiy 07.12.2021 18:17 # lovrentiy
    В Италию, даже не полетели ВВД, Хкндо, Алькантара, Жота.

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  6. lovrentiy 07.12.2021 18:08 # lovrentiy
    Пенсы, ваше мнение?

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  7. redstyle 07.12.2021 18:07 # redstyle
    Сливной матч походу

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