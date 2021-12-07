Ковачич заразился коронавирусом

У полузащитника "Челси" Матео Ковачича был выявлен коронавирус.

Ковачич находится вне игры с конца октября, когда он получил травму задней поверхности бедра. Матео уже залечил это повреждение и накануне приступил к тренировкам.



Однако сегодня пришел результат теста Ковачича на COVID-19, и этот результат оказался положительным. Теперь 27-летнему хорвату положено самоизолироваться на 10 дней.



Таким образом, Матео дополнительно пропустит выезд к "Зениту" в среду в рамках Лиги Чемпионов, а также матчи Премьер-Лиги против "Лидса" и "Эвертона".



"Матео вчера тренировался с большой улыбкой, и для нас было настоящим удовольствием снова его видеть. Однако сегодня его тест показал ковид, и теперь он на самоизоляции", — цитирует главного тренера "синих" Томаса Тухеля The Independent.



В матче в Санкт-Петербурге Тухель также не сможет рассчитывать на травмированных Трево Чалобу, Бена Чилуэлла, Нголо Канте и Жоржиньо.