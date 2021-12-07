Ковачич заразился коронавирусом

Матео Ковачич У полузащитника "Челси" Матео Ковачича был выявлен коронавирус.

Ковачич находится вне игры с конца октября, когда он получил травму задней поверхности бедра. Матео уже залечил это повреждение и накануне приступил к тренировкам.

Однако сегодня пришел результат теста Ковачича на COVID-19, и этот результат оказался положительным. Теперь 27-летнему хорвату положено самоизолироваться на 10 дней.

Таким образом, Матео дополнительно пропустит выезд к "Зениту" в среду в рамках Лиги Чемпионов, а также матчи Премьер-Лиги против "Лидса" и "Эвертона".

"Матео вчера тренировался с большой улыбкой, и для нас было настоящим удовольствием снова его видеть. Однако сегодня его тест показал ковид, и теперь он на самоизоляции", — цитирует главного тренера "синих" Томаса Тухеля The Independent.

В матче в Санкт-Петербурге Тухель также не сможет рассчитывать на травмированных Трево Чалобу, Бена Чилуэлла, Нголо Канте и Жоржиньо.


Метки Ковачич, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2021 17:00

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  1. van-dijk 07.12.2021 18:17 # van-dijk
    безвиз накаркал

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  2. sp-fan 07.12.2021 17:58 # sp-fan
    Да ибанный рот...
    Ненавижу монголов !

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  3. dexter 07.12.2021 17:52 # dexter
    Карма в действии пенсопитеки.

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  4. chelsiukpro 07.12.2021 17:44 # chelsiukpro
    Да ебать-копать опять не будет почти 2 недели!
    Теперь на постои будет ковид у команд т.к. 40-50к в день заражёныхи эти числа будут расти в связи с праздниками!

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  5. sufferwell 07.12.2021 17:25 # sufferwell
    гукман, поплачь опущенец.

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  6. vals1702 07.12.2021 17:02 # vals1702
    Матео вчера тренировался с большой улыбкой - ковид успешно передал )

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