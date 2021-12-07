Ковачич заразился коронавирусом
У полузащитника "Челси" Матео Ковачича был выявлен коронавирус.
Ковачич находится вне игры с конца октября, когда он получил травму задней поверхности бедра. Матео уже залечил это повреждение и накануне приступил к тренировкам.
Однако сегодня пришел результат теста Ковачича на COVID-19, и этот результат оказался положительным. Теперь 27-летнему хорвату положено самоизолироваться на 10 дней.
Таким образом, Матео дополнительно пропустит выезд к "Зениту" в среду в рамках Лиги Чемпионов, а также матчи Премьер-Лиги против "Лидса" и "Эвертона".
"Матео вчера тренировался с большой улыбкой, и для нас было настоящим удовольствием снова его видеть. Однако сегодня его тест показал ковид, и теперь он на самоизоляции", — цитирует главного тренера "синих" Томаса Тухеля The Independent.
В матче в Санкт-Петербурге Тухель также не сможет рассчитывать на травмированных Трево Чалобу, Бена Чилуэлла, Нголо Канте и Жоржиньо.
07.12.2021 17:00
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безвиз накаркал
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Да ибанный рот...
Ненавижу монголов !
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Карма в действии пенсопитеки.
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Да ебать-копать опять не будет почти 2 недели!
Теперь на постои будет ковид у команд т.к. 40-50к в день заражёныхи эти числа будут расти в связи с праздниками!
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гукман, поплачь опущенец.
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Матео вчера тренировался с большой улыбкой - ковид успешно передал )
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