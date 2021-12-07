Невилл уверен, что Артета хочет продать Обамеянга

Эксперт Sky Sports Гари Невилл уверен, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета хочет избавиться от своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга.

Накануне против "Эвертона" Обамеянг остался вне стартового состава "канониров", появившись на поле "Гудисон Парк" только на 85-й минуте. Пьер-Эмерик имел один хороший шанс, но промахнулся.



Поражение "Арсенала" со счетом 2:1 лишь подкрепило подозрение Невилла о том, что Обамеянг не в ладах с Артетой.



"Думаю, после этого матча у них будет проблема, связанная с Обамеянгом".



"Не думаю, что он в восторге от того, что Эдди Нкетиа вышел раньше него. Не думаю, что он в восторге от того, что оказался среди запасных".



"Мне всегда казалось, что между Артетой и Обамеянгом что-то происходит. Знаю, он капитан, но Артета оставляет его вне стартового состава, и это вызывает ощущение неловкости. Это станет проблемой".



"Полагаю, если бы Артета мог выручить какие-нибудь деньги за Обамеянга и купить другого, он бы, наверное, это сделал".



"Предположу, что Обамеянг и сам бы ушел, потому что это может закончиться слегка плачевно", — сообщил Невилл в эфире.