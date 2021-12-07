Коронавирус выявлен у шести игроков "Тоттенхэма"

Тоттенхэм Сразу шесть игроков первой команды "Тоттенхэма" заразились коронавирусом.

Сегодня утром стало известно, что в "Тоттенхэме" была зафиксирована вспышка коронавируса. Сейчас Sky Sports уточняет, что положительный результат дали пробы шести игроков и двух членов персонала.

В данный момент "шпоры" дожидаются результатов контрольных ПЦР-тестов, чтобы подтвердить глубину проблемы. Заболевшие COVID-19 должны будут самоизолироваться на 10 дней.

Эта вспышка может сорвать подготовку "Тоттенхэма" к матчу Лиги Европы против "Ренна" в четверг, в котором команде Антонио Конте нужна победа для выхода в плей-офф.

The Telegraph добавляет, что лондонский клуб даже может попросить Премьер-Лигу отложить запланированный на ближайшее воскресенье матч против "Брайтона".


Метки Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2021 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1075

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vagifspurs 07.12.2021 14:53 # vagifspurs
    ЗДОРОВЬЯ БУДУЩИМ ЧЕМПИОНАМ!

    (ответить)

  2. true-manc 07.12.2021 14:47 # true-manc
    ПРИДУРКИ!!!

    (ответить)

  3. bossvasilika 07.12.2021 14:44 # bossvasilika
    ну ладно игроки сыкуны-боятся прививок-а вот персонал какого хера допускают к игрокам без тестов и прививок. однако массажиста с короной хватит на всю команду..Леви опять сэкономил

    (ответить)

  4. ilovemanutd 07.12.2021 14:37 # ilovemanutd
    У Тоттенхема все чипизацию прошли?

    (ответить)

  5. beatles-red 07.12.2021 14:16 # beatles-red
    Расформировать клуб

    (ответить)

  6. mixmaster 07.12.2021 14:06 # mixmaster
    The Telegraph добавляет, что лондонский клуб даже может попросить Премьер-Лигу отложить запланированный на ближайшее воскресенье матч против "Брайтона".

    с каких пор откладывать будут? Арсенал 3 первых утра играл четвертым составом из-за короны и норм

    (ответить)

  7. suddenly 07.12.2021 14:02 # suddenly
    С каких это пор Тоттенхэм играет в Лиге Европы?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: