Коронавирус выявлен у шести игроков "Тоттенхэма"
Сразу шесть игроков первой команды "Тоттенхэма" заразились коронавирусом.
Сегодня утром стало известно, что в "Тоттенхэме" была зафиксирована вспышка коронавируса. Сейчас Sky Sports уточняет, что положительный результат дали пробы шести игроков и двух членов персонала.
В данный момент "шпоры" дожидаются результатов контрольных ПЦР-тестов, чтобы подтвердить глубину проблемы. Заболевшие COVID-19 должны будут самоизолироваться на 10 дней.
Эта вспышка может сорвать подготовку "Тоттенхэма" к матчу Лиги Европы против "Ренна" в четверг, в котором команде Антонио Конте нужна победа для выхода в плей-офф.
The Telegraph добавляет, что лондонский клуб даже может попросить Премьер-Лигу отложить запланированный на ближайшее воскресенье матч против "Брайтона".
07.12.2021 14:00
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Последние комментарии:
ЗДОРОВЬЯ БУДУЩИМ ЧЕМПИОНАМ!
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ПРИДУРКИ!!!
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ну ладно игроки сыкуны-боятся прививок-а вот персонал какого хера допускают к игрокам без тестов и прививок. однако массажиста с короной хватит на всю команду..Леви опять сэкономил
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У Тоттенхема все чипизацию прошли?
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Расформировать клуб
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The Telegraph добавляет, что лондонский клуб даже может попросить Премьер-Лигу отложить запланированный на ближайшее воскресенье матч против "Брайтона".
с каких пор откладывать будут? Арсенал 3 первых утра играл четвертым составом из-за короны и норм
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С каких это пор Тоттенхэм играет в Лиге Европы?
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