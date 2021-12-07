Коронавирус выявлен у шести игроков "Тоттенхэма"

Сразу шесть игроков первой команды "Тоттенхэма" заразились коронавирусом.

Сегодня утром стало известно, что в "Тоттенхэме" была зафиксирована вспышка коронавируса. Сейчас Sky Sports уточняет, что положительный результат дали пробы шести игроков и двух членов персонала.



В данный момент "шпоры" дожидаются результатов контрольных ПЦР-тестов, чтобы подтвердить глубину проблемы. Заболевшие COVID-19 должны будут самоизолироваться на 10 дней.



Эта вспышка может сорвать подготовку "Тоттенхэма" к матчу Лиги Европы против "Ренна" в четверг, в котором команде Антонио Конте нужна победа для выхода в плей-офф.



The Telegraph добавляет, что лондонский клуб даже может попросить Премьер-Лигу отложить запланированный на ближайшее воскресенье матч против "Брайтона".