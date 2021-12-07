Анонс матча "РБ Лейпциг" — "Манчестер Сити"
"Манчестер Сити" завершит свой путь на групповом этапе Лиги Чемпионов выездом к "РБ Лейпциг".
Создав четырехочковый отрыв от ПСЖ, "Сити" уже гарантировал себе выход в плей-офф с первого места Группы A.
А вот "РБ Лейпциг" еще имеет турнирную мотивацию и может попасть в Лигу Европы, но для этого должен сыграть не хуже, чем "Брюгге" в параллельном матче с ПСЖ.
На этот выезд главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола взял ряд юниоров, намекнув, что сыграет экспериментальным составом.
"Это невероятная возможность получить опыт в Европе, и некоторые из их могут сыграть минуты. У нас есть пять замен, и мы можем задействовать некоторых из них (юниоров)", — говорил Гвардиола.
- Свою единственную предыдущую встречу с "Сити" "РБ Лейпциг" проиграл — 6:3 на "Этихад" в сентябре. То был первый раз, когда "быки" пропустили более пяти голов в еврокубках.
- "Сити" не знает поражений уже 14 матчей кряду против немецких команд в Лиге Чемпионов (13 побед, 1 ничья).
- "Сити" ни разу не уступил в шести последних выездных матчах против немецких команд в Лиге Чемпионов (5 побед, 1 ничья).
- "РБ Лейпциг" не выиграл ни одного из трех последних домашних матчей в Лиге Чемпионов (1 ничья, 2 поражения), хотя до этого мог похвастать пятью победами и одной ничьей.
- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "РБ Лейпциг" и "Сити" суммарно забили 30 голов (13+17).
- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов защитник "Сити" Жоау Канселу создал 11 голевых возможностей и отдал три результативные передачи — по обоим показателям португалец лучший.
"Сити" оставил дома с травмой нападающего Габриэля Жезуса. Кевину Де Брюйне было обещано место в стартовом составе.
Лига Чемпионов. Группа A. 6-й тур
"РБ Лейпциг" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия)
Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена". 20:45 Онлайн-трансляция
07.12.2021 13:00
Просмотров: 170
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
КОРОЛИ!!!
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
(ответить)
Надо выпускать пацанов, КДБ чтобы форму набирал и даже Карсона!
(ответить)
Не нужный матч для Сити.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий