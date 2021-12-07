Семь вещей, что мы узнали в 15-м туре
"Манчестер Сити" перехватывает лидерство у "Челси", Ральфу Рангнику удается дебют в "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" одерживает первую победу в сезоне. Это некоторые из заметных событий, которыми был отмечен 15-й тур Премьер-Лиги.
"Челси" теряет лидерство
Команда Томаса Тухеля не поплатилась за посредственную игру с "Уотфордом", но возмездие нашло ее спустя три дня. "Вест Хэм" обыграл со счетом 3:2 уже второго претендента на титул. Несмотря на возраставшие кадровые проблемы в процессе, команда Дэвида Мойеса дважды отыгралась и вырвала победу благодаря удивительному голу Артура Масуаку.
"Вест Хэм" постепенно входил в игру и получил вознаграждение за смелость, которой ему не хватило с "Манчестер Сити". Футбол "Челси" снова не выглядел чемпионским и, похоже, игра в ротацию состава перестала давать Тухелю безупречные результаты. Отсутствие Нголо Канте становится проблемой, а возвращение в состав Ромелу Лукаку происходит медленно и безуспешно.
"Челси" впервые за долгое время потерял лидерство и проиграл уже второй матч в этом чемпионате. Команда Тухеля наиболее голодна к успеху в чемпионате, но конкуренты не отдадут ей титул только по этой причине.
Ориги остается футболистом для больших моментов
Бельгийцу будет сложно переплюнуть голы в полуфинале и финале Лиги Чемпионов, но Дивок Ориги по-прежнему готов забивать решающие мячи. Юрген Клопп надеется, что форвард когда-нибудь встретит тренера, который будет использовать его чаще. Сам же немец использует его редко, но своевременно.
Субботняя игра в Вулверхэмптоне нуждалась в Ориги. Соперник наглухо закрылся на своей половине поля, и "Ливерпуль" не имел простых путей к воротам, как это было в последних встречах. В этот день должен был забивать Диого Жота, но экс-игрок "волков" упустил пару роскошных шансов, а Мохамед Салах взял себе роль ассистента. Именно он отдал голевую передачу Ориги в компенсированное время, после чего ловкий разворот Дивока и его точный удар в упор принесли "Ливерпулю" одну из самых сложных побед в сезоне.
Из-за этого Ориги не станет проводить больше времени на поле, но в критический момент Клопп без сомнений положится на Дивока.
"Ньюкасл" впервые побеждает
Надежда вернулась на "Сент-Джеймс Парк", где аутсайдер чемпионата одержал свою первую победу в этом сезоне. "Ньюкаслу" понадобилось 15 матчей и три разных тренера, чтобы привести команду к успеху, который, казалось, был так близко несколько раз. Приятно было также победить прямого конкурента: "Бернли" является одной из команд, которых "сороки" могут теоретически обойти.
В игре против своего бывшего клуба Эдди Хау не встретил подвохов, вроде удаления одного из своих защитников на девятой минуте. Наоборот, "Ньюкаслу" отчасти повезло с голом. Ник Поуп не смог зафиксировать мяч в руках, а Каллум Уилсон воспользовался ситуацией мастерски — его после игры пришлось ставить пример своим игрокам даже Шону Дайчу.
За нервным ожиданием финального свистка пришло облегчение. Спустя восемь матчей после продажи клуба и семь поединков с момента увольнения Стива Брюса "Ньюкасл" все-таки сумел выиграть футбольный матч.
"Сити" возвращается на вершину
Победа над "Астон Виллой" была для чемпионов Англии непростой, но в этом туре "Манчестер Сити" вернулся к выступлениям, не оставляющим соперникам шансов. Пеп Гвардиола продолжает свои эксперименты, теперь используя Джека Грилиша на позиции "фальшивой девятки", а команда положительно отзывается на них на поле.
Кажется, в нынешней форме Бернарду Силва поможет реализовать любой игровой план. Португалец забил два мяча "Уотфорду", с которым его команда расправилась без проблем. Там, где "Челси" испытал большие трудности, чемпионы закрыли вопрос к перерыву. "Уотфорд" размочил счет в концовке, но превосходная статистика Клаудио Раньери в очных играх с "Сити" (8 побед, 1 поражение до субботы) неважна при нынешней расстановке сил. "Уотфорд" ждет борьба за выживание, "Сити" — очередная чемпионская гонка.
Фред принес первую победу Рангнику
Дебют "временного менеджера" "Манчестер Юнайтед" состоялся в воскресенье. В матче с "Кристал Пэлас" Ральф Рангник не отошел от последнего состава, выбранного Майком Кэрриком на "Арсенал". МЮ старался сконцентрировать игру в центре, играя с двумя "десятками", и с первых минут зажал команду Патрика Виейра на ее половине поля.
Большого количества моментов хозяева не создали, но выглядели целостно. Игра все равно могла закончиться разочарованием, если бы не внезапный трюк от Фреда. Предположить, что бразилец раскроется с новым тренером, не тяжело, но обводящих ударов с правой из-за пределов штрафной от него все равно не ждешь. Именно этот мяч стал первым для команды Рангника и нанес третье подряд поражение "Пэлас", теряющему свое стартовое очарование.
До очарования "Юнайтед" дело пока не дошло, но последние две недели позволили стабилизировать ситуацию.
"Тоттенхэм" развивает успехи
Четыре матча без поражений были достижением для "Норвича", но первого серьезного соперника менеджер Дин Смит встретил в воскресенье. На поле "Тоттенхэма" аутсайдеры чемпионата могли рассчитывать на лучший результат, но получили крупное поражение. Которое одновременно стало самой крупной победой для "шпор" в этом чемпионате.
Антонио Конте выиграл третий подряд домашний поединок в Премьер-Лиге, а "Тоттенхэм" снова оформил "клин-шит". У "шпор" не было проблем с тем, чтобы отдать мяч сопернику и играть на контратаках. Пару хороших шансов "Норвич" не реализовал, но "Тоттенхэм" создал значительно больше и мог забивать четыре-пять голов.
Гол Лукаса Моуры напомнил об умении бразильца забивать особенные мячи. Разочаровывает только то, что никаких мячей не забивает Харри Кейн. Он снова не реализовал несколько шансов, хотя "Тоттенхэм" в последних встречах не выглядит зависимым от его формы. Но и поправка на уровень соперников обязательна.
"Эвертон" не дал состояться протесту
Восемь матчей без побед привели к недовольству болельщиков на "Гудисон Парк", а владельца "Эвертона" Фархада Мошири —к увольнению спортивного директора Марселя Брандса. Часть фанатов также планировала демонстративно покинуть трибуны на 27-й минуте игры с "Арсенал", что символизировало 27 лет клуба без трофеев. Вечер понедельника не обещал команде Рафаэля Бенитеса ничего хорошего.
Тем не менее, "Эвертон" сумел сорвать протест. Смелый старт от "ирисок" заставил подавляющее большинство зрителей остаться на местах, и оно того стоило. Невзрачное выступление "Арсенала" все равно привело к голу Мартина Эдегора, в то время как сразу два мяча голодного Ришарлисона были отменены из-за положения вне игры. Но "Эвертон" старался исправить ситуацию до последнего. Ришарлисон забил в третий раз, и теперь уже по правилам, а в компенсированное время Демарай Грей дальним ударом от штанги принес "ирискам" три очка. Бенитес наверняка испытывал особое удовлетворение, зная, что решающий мяч забил игрок, подписанный им, а не уволенным Брандсом.
"Арсенал" проиграл третий подряд выездной матч, и на этот раз не одному из грандов. Побеждать "Эвертон" отвык, а такой результат сможет хотя бы на время поднять настроение на "Гудисон Парк".
Иван Громиков специально для FAPL.ru
07.12.2021 12:00
Просмотров: 2065
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Последние комментарии:
№ Команда И О
1 Манчестер Сити 15 35
КОРОЛИ На Троне!!!
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За 30 лет одна картонка уровень топ лузеркуйни))
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Путин ЛФК я мы Великие!
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Проститутку не видели,Ару шмару)))?
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Пора бы уже и про Виллу писать, который уже третью команду нагнул и скоро будет на колени ставить ситюков и прочих шараш
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То, что мы знали и до 15 тура: лyзepxyй - клуб пидopacoв
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На Дальнем Востоке бензин подорожал до 70 рублей
Нужно только немного потерпеть
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9. Миха куколд. сиськи его жены eбал
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Питер Паркер портит заклинание Доктор Стрэнджа, пытаясь вставить слишком много исключений. При этом изначально он вообще хотел попросить мага перемотать время, но получил объяснение, что Камня Времени больше не существует. Стрэндж и Человек-паук ссорятся из-за того, что по-разному смотрят на злодеев. Питер Паркер хочет спасти их и дать им второй шанс. Маг же уверен, что они должны повторить свою судьбу и погибнуть. Человек-паук атакует Доктор Стрэнджа. Ему удается победить мага. Он отбирает у него магический куб и двойное кольцо для создания порталов, которое отдает Неду.
В результате Доктор Стрэндж оказывается в ловушке, а Человек-паук разделяется со своими друзьями. Нед открывает кольцом портал и говорит: «Найди мне Питера Паркера». Перед ними появляется Человек-паук в исполнении Эндрю Гарфилда. Тоби Магуайр вступает в «Человек-паук 3: Нет пути домой» позже. Всех злодеев объединяет в команду Зеленый гоблин. Он убеждает всех, что Человек-паук хочет их уничтожить. При этом они нападают на его дом и находят множество технологий Тони Старка (Железный человек). Злодеи используют их для усиления своих способностей.
В одной из сцен Зеленый гоблин нападает на тетю Мэй. Зрителям кажется, что Человеку-пауку удается ее спасти, но в следующий момент оказывается, что злодей успел ее ранить. В последние минуты она успевает сказать Питеру легендарную фразу: «С большой силой приходит большая ответственность».
Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд изначально помогают Тому Холланду в лаборатории, создавая способ вернуть злодеев к их изначальной форме перед телепортацией в их реальность. Затем они появляются в финальной битве. Из трейлера их вырезали. В фанатских роликах сделали так, что все три Человек-паука прыгают на злодеев вместе, но в самом фильме они делают это друг за другом по очереди. «Невидимый» удар ящеру в этой сцене наносит Паук Гарфилда. Он же помогает спасти падающую Эм-Джей, так как самого Холланда в этот момент атакует Зеленый гоблин. После этого герой Тома пытается уничтожить злодея, чтобы отомстить за тетю, но его останавливает Тоби Магуайр. В этот момент Гоблин успевает нанести ему ранению, но он выживает.
Заканчивается фильм тем, что злодеи и Пауки живые возвращаются в свои реальности. Перед этим герои успевают обняться. Питера Паркера в исполнении Тома Холланда забывает весь мир и все его друзья, включая Стрэнджа. Самого Человека-паука люди помнят. Питер Паркер находит сначала Хэппи Хогана на могиле Мэй, но тот его не узнает. Тогда он ищет своих друзей. Он видит, что Эм-Джей и Нед все еще дружат. Он решает не вмешиваться и улетает на паутине.
Другие детали:
1. Сорвиголова появляется в небольшом камео.
2. Других Пауков удивляет, что у Тоби Магуайра нет веб-шутеров.
3. Эндрю Гарфилд носит костюм из фильма «Новый Человек-паук: Высокое напряжение».
4. Доктор Стрэндж периодически появляется в сюжете, но его роль незначительная.
5. Неизвестно, кого он пытается сдержать в последней сцене трейлера. Зрителям показывают только мутные силуэты.
6. Черно-золотой костюм Человек-паука оказывается просто вывернутым наизнанку.
7. Электро использует дуговой реактор Старка.
8. Доктор Осьминог помогает остановить других злодеев и отключает реактор Электро.
9. У Джей Джона Джеймсона нет влияния на сюжет, он появляется только в коротких новостных видео.
10. Фильм начинается прямо с того момента, на котором завершился предыдущий.
11. Злодеи успевает поговорить со своими Паучками.
12. Перед телепортацией их успевают «излечить»: Ящера газом, Гоблина инъекцией в шею, Песочного человека специальным светом.
13. Никаких неожиданных появлений других злодеев или героев нет. Стервятник из первого фильма тоже не появляется.
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Артета - это какуля, братишки
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8. челсе гавнецо, пенсы глиномесы
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> "Сити" возвращается на вершину
КОРОЛИ!!!
КОРОЛИ на троне!!!
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