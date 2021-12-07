Агбонлахор советует "Ньюкаслу" купить Лингарда

Экс-нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор посоветовал "Ньюкаслу" купить вингера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.

Контракт Лингарда истекает в конце этого сезона, однако ожидается, что из-за дефицита игровых минут Джесси покинет родной клуб уже в январе.



Агбонлахор видит в этом отличную возможность для ведущего борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Ньюкасла" укрепить свою атакующую мощь.



"На месте "Ньюкасла" я бы искал опорного полузащитника и обратил бы внимание на Лингарда, который мог бы играть впереди с Уиллоком в качестве 8-го номера".



"Им это нужно, им нужен еще один игрок, который может пробежать с мячом, забить и помочь Каллуму Уилсону".



"Ньюкаслу" нужно не так много. Три-четыре правильных игрока плюс Лингард, и это было бы идеально для них. У них есть все шансы остаться, им просто нужно продержаться до января", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.