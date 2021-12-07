Невилл не против, чтобы Рангник остался тренером МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заявил, что "не был бы против" продления тренерских полномочий Ральфа Рангника на "Олд Траффорд" при необходимости.

Как известно, Рангник будет тренировать "Юнайтед" в остатке сезона, после чего должен перейти на должность консультанта клуба.



Но по мнению Невилла, обстоятельства могут сложиться таким образом, что следующим летом Ральф будет лучшим кандидатом на роль постоянного тренера.



"Он будет тренировать команду шесть месяцев, после чего будет тренировать клуб два года — в плане структуры. Он делал это в различных клубах, создавая успешную структуру".



"В последние восемь лет у "Юнайтед" не было четкого футбольного проекта. Они лишь реагировали на желания и капризы своих тренеров, как это делает "Эвертон". Так нельзя управлять клубом".



"Допустим, следующим летом не будет доступных тренеров мирового уровня, готовых взяться за работу на следующие четыре года, а Ральф Рангник хорошо проведет свои шесть месяцев. Тогда я, как фанат "Юнайтед", не был бы против того, чтобы он остался еще на сезон", — сообщил Невилл Sky Sports.