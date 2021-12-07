Мерфи советует "Юнайтед" назначить Роджерса

Экс-полузащитник "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" Данни Мерфи считает, что Брендан Роджерс подходит на роль следующего постоянного тренера "Манчестер Юнайтед".

Назначив Ральфа Рангника до конца сезона, "Юнайтед" получил отсрочку с выбором постоянного тренера на замену уволенному Оле Гуннару Сульшеру.



Фаворитом на эту роль принято считает Маурисио Почеттино из ПСЖ, однако Мерфи советует "красным дьяволам" присмотреться к Роджерсу.



"Прошло чуть более шести месяцев, как они ("Лестер") выиграли Кубок Англии, победив "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинале и "Челси" в финале. И дважды подряд они были близки к попаданию в Лигу Чемпионов".



"Это интересно, что бы он смог сделать с собранными на "Олд Траффорд" игроками, потому что у него блестящая репутация по улучшению игроков. Юри Тилеманс и Харви Барнс — лишь два примера этого в "Лестере".



"Он очень подкован в плане тактики. По ходу сезона, когда "Ливерпуль" почти выиграл титул, он адаптировал схему 4-3-3 к схеме с ромбом в полузащите, где Рахим Стерлинг играл позади Луиса Суареса и Даниэля Старриджа".



"Роджерс отвечает столь многим критериям. У него обширный опыт, но он все еще молод, чтобы обладать жаждой и стремлением вести "Юнайтед" вперед".



"Возможно, они и не решатся назначить Роджерса — в том числе из-за его связи с "Ливерпулем", но я думаю, они должны поразмыслить о том, чтобы пойти на этот риск", — сообщил Мерфи Daily Mail.