Мерфи советует "Юнайтед" назначить Роджерса
Экс-полузащитник "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" Данни Мерфи считает, что Брендан Роджерс подходит на роль следующего постоянного тренера "Манчестер Юнайтед".
Назначив Ральфа Рангника до конца сезона, "Юнайтед" получил отсрочку с выбором постоянного тренера на замену уволенному Оле Гуннару Сульшеру.
Фаворитом на эту роль принято считает Маурисио Почеттино из ПСЖ, однако Мерфи советует "красным дьяволам" присмотреться к Роджерсу.
"Прошло чуть более шести месяцев, как они ("Лестер") выиграли Кубок Англии, победив "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинале и "Челси" в финале. И дважды подряд они были близки к попаданию в Лигу Чемпионов".
"Это интересно, что бы он смог сделать с собранными на "Олд Траффорд" игроками, потому что у него блестящая репутация по улучшению игроков. Юри Тилеманс и Харви Барнс — лишь два примера этого в "Лестере".
"Он очень подкован в плане тактики. По ходу сезона, когда "Ливерпуль" почти выиграл титул, он адаптировал схему 4-3-3 к схеме с ромбом в полузащите, где Рахим Стерлинг играл позади Луиса Суареса и Даниэля Старриджа".
"Роджерс отвечает столь многим критериям. У него обширный опыт, но он все еще молод, чтобы обладать жаждой и стремлением вести "Юнайтед" вперед".
"Возможно, они и не решатся назначить Роджерса — в том числе из-за его связи с "Ливерпулем", но я думаю, они должны поразмыслить о том, чтобы пойти на этот риск", — сообщил Мерфи Daily Mail.
07.12.2021 09:00
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Последние комментарии:
да да с разбегом .... хорошая шутеечка
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А тем временем, https://futbik.com/okruzhenie-messi-somnevaetsya-v-kompetencii-pochettino/
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он же тряпка, второй оле будет которого все еще и гонять будут
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