В "Тоттенхэме" зафиксирована вспышка коронавируса

В лагере "Тоттенхэма" случилась вспышка коронавируса. Сразу несколько футболистов рискуют оказаться на самоизоляции.

В понедельник "шпоры" получили результаты очередного тестирования на COVID-19 и ужаснулись — у нескольких игроков первой команды и членов персонала результат оказался положительным.



Ранее в этом сезоне "Тоттенхэму" уже приходилось иметь дело ложноположительными результатами, поэтому во вторник предполагаемые инфицированные еще раз сдадут ПЦР-тесты, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, сообщает Football.London.



Эта вспышка — если она, конечно, будет подтверждена — случилась очень не вовремя, потому что впереди у "шпор" чрезвычайно насыщенный отрезок. Уже в четверг команде Антонио Конте играть против "Ренна" в Лиге Конференций, а в воскресенье — против "Брайтона" в Премьер-Лиге.



Кроме того, Премьер-Лиге все еще предстоит определить новую дату отложенного из-за снегопада матча "Тоттенхэма" против "Бернли".