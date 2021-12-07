Клопп: "Мы вынуждены ротировать"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что вынужден обратиться к ротации в матче Лиги Чемпионов против "Милана".

Выезд на "Сан-Сиро" уже не имеет турнирного значения для "Ливерпуля", который досрочно обеспечил себе выход в плей-офф с первого места группы.



Учитывая это и обилие матчей впереди, Клопп собирается поберечь ряд основных игроков против "Милана".



"Мы вынуждены ротировать, это ясно. Медицинский департамент растопчет меня, если я снова выпущу тот же состав, поэтому у нас будут перестановки".



"Я не собираюсь называть состав сейчас, но я не могу поменять всех игроков. Посмотрим, сыграет Мо (Салах) или нет, сможет он забить или нет, но игроки должны понимать нашу ситуацию. Мы хотим сыграть сильнейшим составом с учетом обстоятельств".



"Мы сыграли пять матчей в течение 15 дней, что много, а после "Милана" нас ждет примерно такое же количество матчей за примерно такое же время, поэтому мы должны поступить правильно, и мы сделаем это", — цитирует Клоппа Sky Sports.