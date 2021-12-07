Клопп: "Мы вынуждены ротировать"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что вынужден обратиться к ротации в матче Лиги Чемпионов против "Милана".

Выезд на "Сан-Сиро" уже не имеет турнирного значения для "Ливерпуля", который досрочно обеспечил себе выход в плей-офф с первого места группы.

Учитывая это и обилие матчей впереди, Клопп собирается поберечь ряд основных игроков против "Милана".

"Мы вынуждены ротировать, это ясно. Медицинский департамент растопчет меня, если я снова выпущу тот же состав, поэтому у нас будут перестановки".

"Я не собираюсь называть состав сейчас, но я не могу поменять всех игроков. Посмотрим, сыграет Мо (Салах) или нет, сможет он забить или нет, но игроки должны понимать нашу ситуацию. Мы хотим сыграть сильнейшим составом с учетом обстоятельств".

"Мы сыграли пять матчей в течение 15 дней, что много, а после "Милана" нас ждет примерно такое же количество матчей за примерно такое же время, поэтому мы должны поступить правильно, и мы сделаем это", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Милан

Автор mihajlo   

Дата 07.12.2021 07:00

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  1. danny949494 07.12.2021 07:35 # danny949494
    Даже админ угорает над портовыми куесосами))

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  2. bmw-e34 07.12.2021 07:32 # bmw-e34
    Можно грузить на Милан.
    У них есть турнирная мотивация, и игра дома.

    Ну а ЛФК ещё просто может котлетам поднасрать)

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  3. lahmatyj 07.12.2021 07:02 # lahmatyj
    То тухлодырый ротирует, то этот. Горазды фрицы на ротирование.

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