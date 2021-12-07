Невилл: "Рангник придал игре МЮ порядок"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что Ральф Рангник смог упорядочить игру "Манчестер Юнайтед".

К оборонительной игре "Юнайтед" в этом сезоне возникало немало претензий, и Невилл признает, что с этим компонентом у "красных дьяволов" был настоящий бардак.



Однако уже первый матч Рангника — победа 1:0 ад "Кристал Пэлас" — показал, что Ральф на правильном пути.



"Он имел 48 часов, чтобы подготовить команду и познакомиться с игроками".



"Последние шесть или семь недель мы говорили, что в обороне у "Манчестер Юнайтед" творится бардак. У них не было ни одного "клин-шита" в 16 матчах, они пропускали голы, в которые невозможно было поверить, их крушили дома "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", их укладывали на лопатки с помощью контратак "Лестер", "Вилла", "Вильярреал". Все другие команды имели моменты против них".



"Чего Ральф Рангник хотел, так это порядка. Порядка в игре. Думаю, мы получили это".



В этом сезоне "Манчестер Юнайтед" позволял соперникам наносить по 15 ударов в среднем за матч. Против "Пэлас" было восемь. В среднем пять ударов в створ, здесь — два".



"Важная деталь в том, что в среднем ожидаемое количество голов у противостоявших "Юнайтед" команд составляло 1.6. Ты в большой беде, если пропускаешь по два гола в каждом матче. Здесь было меньше одного. "Юнайтед" стал неуступчивее, стало больше отборов, больше единоборств", — сообщил Невилл в эфире.