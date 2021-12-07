"Эвертон" одержал волевую победу над "Арсеналом"

"Эвертон" одержал свою первую за девять последних матчей победу в Премьер-Лиге, на характере переиграв "Арсенал" со счетом 2:1.

Главный тренер "ирисок" Рафаэль Бенитес отреагировал на поражение 1:4 в дерби от "Ливерпуля", убрав из стартового состава Люку Диня и Саломона Рондона, которых заменили Йерри Мина и Энтони Гордон.



В старт "канониров" вернулись Киран Тирни, Гранит Джака, Букайо Сака и Александр Лакасетт.



Самым заметным событием начальной стадии матча стала грубая игра Бена Годфри против Такехиро Томиясу. Защитник "Эвертона" шипами наступил на лицо оппоненту, однако система VAR выступила против красной карточки.



Что касается игры, то она была пресной. "Арсенал" больше владел мячом, но опасные моменты и просто удары в створ отсутствовали напрочь.



Наконец, на 44-й минуте Ришарлисон поразил ворота голкипера гостей Аарона Рамсдейла, головой замкнув подачу со штрафного. Однако у бразильца был обнаружен офсайд — гол не засчитали.



Тут же "канониры" ответили, и Мартин Эдегор ногой в касание замкну подачу Тирни с левого фланга — 0:1.



Вскоре после начала второго тайма Ришарлисон, получив передачу от Абдулая Дукуре, вошел в штрафную по правому краю и пробил Рамсдейла. Однако вновь офсайд.



"Эвертон" не стал опускать руки. Медленно, но верно "ириски" прибавляли и в итоге сравняли счет. Демарай Грей нанес дальний удар в перекладину, а Ришарлисон головой сыграл на добивании — 1:1. На сей раз без офсайда!



Гости спохватились, однако время неумолимо заканчивалось. Лишь вышедший на замену Эдди Нкетиа имел шанс вырвать для лондонцев победу, но попал в штангу.



У хозяев тоже был шанс вырвать победу — и они им воспользовались. Уже в компенсированное время Грей нанес дальний удар с отскоком от штанги — 2:1.



Последним касанием в матче вышедший на замену Пьер-Эмерик Обамеянг отправил мяч мимо ворот из выгодной позиции и оставил счет неизменным.



До поры до времени "Арсеналу" везло, однако в концовке матча Фортуна вернула должок "Эвертону" за два отмененных гола Ришарлисона.



"Эвертон" — "Арсенал". Отчет о матче