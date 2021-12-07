"Ньюкасл" манит Ми и Тарковски удвоенной зарплатой

"Ньюкасл" готов удвоить зарплату защитников "Бернли" Бена Ми и Джеймса Тарковски.

Укрепление обороны является приоритетом для главного тренера "Ньюкасла" Эдди Хау на зимнее трансферное окно — больше "сорок" в этом сезоне Премьер-Лиги пропустил только "Норвич".



Как утверждает Daily Mirror, Хау надеется решить эту проблему, переманив 32-летнего Ми и 29-летнего Тарковски из стана своего прямого конкурента в борьбе за выживание.



Сейчас Бен и Джеймс получают на "Терф Мур" по 50 тысяч фунтов в неделю, причем от их действующих контрактов осталось по полгода.



Еще одной целью "Ньюкасла" в январе, сообщает The Athletic, может стать Свен Ботман из "Лилля". В прошлом сезоне 21-летний голландец помог своему клубу выиграть французскую Лигу 1, чем, по слухам, привлек интерес "Ливерпуля".