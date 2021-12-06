Кабальеро заключил одномесячный контракт с "Саутгемптоном"
Бывший голкипер "Челси" и "Манчестер Сити" Вилли Кабальеро официально присоединился к "Саутгемптону" в статусе свободного агента, заключив контракт на один месяц.
Потеряв с травмами своего первого номера Алекса Маккарти и его дублера Фрэйзера Форстера, "Саутгемптон" остался только с молодым Харри Льюисом в преддверии тяжелейшего отрезка сезона.
В сложившейся ситуации "святые" обратились к опытнейшему Кабальеро, который находился без клуба после истечения своего контракта с "Челси" в конце прошлого сезона.
В понедельник 40-летний аргентинец прошел меодобследование и теперь начинает подготовку с командой Ральфа Хазенхюттля к субботнему матчу Премьер-Лиги против "Арсенала".
06.12.2021 22:15
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Полную авоську мячей за месяц соберёт
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КОРОЛЬ!!!
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