Кабальеро заключил одномесячный контракт с "Саутгемптоном"

Вилли Кабальеро Бывший голкипер "Челси" и "Манчестер Сити" Вилли Кабальеро официально присоединился к "Саутгемптону" в статусе свободного агента, заключив контракт на один месяц.

Потеряв с травмами своего первого номера Алекса Маккарти и его дублера Фрэйзера Форстера, "Саутгемптон" остался только с молодым Харри Льюисом в преддверии тяжелейшего отрезка сезона.

В сложившейся ситуации "святые" обратились к опытнейшему Кабальеро, который находился без клуба после истечения своего контракта с "Челси" в конце прошлого сезона.

В понедельник 40-летний аргентинец прошел меодобследование и теперь начинает подготовку с командой Ральфа Хазенхюттля к субботнему матчу Премьер-Лиги против "Арсенала".


Метки Кабальеро, Саутгемптон, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2021 22:15

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