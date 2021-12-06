Гвардиола: "Де Брюйне должен сражаться за свое место в составе"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что полузащитнику Кевину Де Брюйне придется постараться, чтобы вернуться в стартовый состав.

Последний раз Де Брюйне выходил в старте "Сити" еще месяц назад в дерби против "Манчестер Юнайтед". Затем Кевин уехал в сборную Бельгии, где заразился COVID-19.



В отсутствие Кевина, который в субботу вышел на замену против "Уотфорда", "горожане" одержали пять побед кряду, и теперь 30-летнему бельгийцу придется иметь дело с конкуренцией.



"Кевин играл с самого начала сезона, хотя его состояние после Чемпионата Европы оставляло желать лучшего. Затем он заболел коронавирусом".



"Он должен вернуться и сражаться за свое место. Ему не нужно ничего мне доказывать. Это ради него самого — он должен показать, на что он способен и что он делал каждые три дня на протяжении пяти-шести лет".



"Нам необходима конкуренция, и он знает это, как знают Бернарду (Силва) и все вингеры. Ради себя и ради каждого они должны проявлять свое мастерство, сколько бы им ни отводилось времени — пять минут или 90 минут".



"Кевин заболел коронавирусом, когда набирал свою физическую форму, и это отбросило его назад. Люди, которые этим переболели, чувствуют себя опустошенными".



"Завтра (против "РБ Лейпциг") он выйдет в старте, и мы посмотрим, сколько минут он сможет сыграть", — цитирует Гвардиолу ESPN.