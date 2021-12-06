"Тоттенхэм" надеется заключить новый контракт с Льорисом

"Тоттенхэм" надеется заключить новый контракт со своим голкипером Уго Льорисом.

Сразу после прихода Антонио Конте в "Тоттенхэм" в прошлом месяце появились слухи, что итальянский тренер хочет купить нового голкипера — вроде Джордана Пикфорда из "Эвертона" или Сэма Джонстона из "Вест Бромвича".



Однако Sky Sports утверждает, что приоритет "шпор" — сохранить Льориса, чей действующий контракт истекает в конце этого сезона.



По информации издания, лондонский клуб уже провел предварительные переговоры со своим капитаном и собирается продолжить диалог в ближайшие недели, но пока новая сделка не близка.



Льорис защищает ворота "Тоттенхэма" после своего перехода из "Лиона" в августе 2012. За это время 34-летний француз сыграл 388 матчей во всех соревнованиях.