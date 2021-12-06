"Тоттенхэм" надеется заключить новый контракт с Льорисом

Уго Льорис "Тоттенхэм" надеется заключить новый контракт со своим голкипером Уго Льорисом.

Сразу после прихода Антонио Конте в "Тоттенхэм" в прошлом месяце появились слухи, что итальянский тренер хочет купить нового голкипера — вроде Джордана Пикфорда из "Эвертона" или Сэма Джонстона из "Вест Бромвича".

Однако Sky Sports утверждает, что приоритет "шпор" — сохранить Льориса, чей действующий контракт истекает в конце этого сезона.

По информации издания, лондонский клуб уже провел предварительные переговоры со своим капитаном и собирается продолжить диалог в ближайшие недели, но пока новая сделка не близка.

Льорис защищает ворота "Тоттенхэма" после своего перехода из "Лиона" в августе 2012. За это время 34-летний француз сыграл 388 матчей во всех соревнованиях.


Метки контракты, Льорис, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2021 21:00

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