"Ньюкасл" приступил к демонтажу любых упоминаний Sports Direct со своего стадиона "Сент-Джеймс Парк".

"Мне не терпится убрать все надписи Sports Direct. Это слегка разочаровывает, когда я прихожу на стадион и не могу сделать фото, куда бы не попала надпись Sports Direct", — пожаловалась в прошлом месяце директор "сорок" Аманда Стейвли.



Как известно, принадлежащая Майку Эшли компания Sports Direct была спонсором "Ньюкасла", пока британский бизнесмен не продал клуб инвесторам из Саудовской Аравии.



"Сент-Джеймс Парк", стадион "сорок", был буквально увешен рекламой ритейлера спортивной одежды, однако сегодня клуб начал избавляться от наследия предыдущего владельца.



The Independent ожидает, что демонтажные работы продлятся всю неделю. В данный момент "Ньюкасл" усиленно ищет новых спонсоров.