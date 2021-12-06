"Ньюкасл" начал избавляться от упоминаний Sports Direct на своем стадионе

Sports Direct "Ньюкасл" приступил к демонтажу любых упоминаний Sports Direct со своего стадиона "Сент-Джеймс Парк".

"Мне не терпится убрать все надписи Sports Direct. Это слегка разочаровывает, когда я прихожу на стадион и не могу сделать фото, куда бы не попала надпись Sports Direct", — пожаловалась в прошлом месяце директор "сорок" Аманда Стейвли.

Как известно, принадлежащая Майку Эшли компания Sports Direct была спонсором "Ньюкасла", пока британский бизнесмен не продал клуб инвесторам из Саудовской Аравии.

"Сент-Джеймс Парк", стадион "сорок", был буквально увешен рекламой ритейлера спортивной одежды, однако сегодня клуб начал избавляться от наследия предыдущего владельца.

The Independent ожидает, что демонтажные работы продлятся всю неделю. В данный момент "Ньюкасл" усиленно ищет новых спонсоров.


Метки Sports Direct, Ньюкасл, Сент-Джеймс Парк, спонсоры, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2021 20:00

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  1. ganinilyha 06.12.2021 20:39 # ganinilyha
    Будет будудаби арена

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  2. sexan 06.12.2021 20:05 # sexan
    Наконец то. Самый уебищный магаз.

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