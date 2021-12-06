Тухель жалеет, что выпустил Лукаку против "Вест Хэма"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель жалеет, что выпустил нападающего Ромелу Лукаку на замену в матче против "Вест Хэма".

Тухель был вынужден выпустить Лукаку на второй тайм лондонского дерби в минувшую субботу, поскольку потерял с травмой Кая Хаверца.



Это было всего лишь третье появление Ромелу на поле после полученного в конце октября повреждения лодыжки.



Лукаку себя совершенно не проявил, а его команда проиграла тайм 2:0 и весь матч 3:2. Тухель смог почувствовать, что Ромелу оказался просто не готов к столь интенсивной игре.



"Это моя вина. Я не думаю, что он был готов на 45 минут физически, но мы все равно решили выпустить его ради его роста из-за потери Кая".



"Кай исполнял ключевую роль в оборонительных действиях при стандартах, а в этом "Вест Хэм" представляет огромную опасность, так что это моя вина. Я несу ответственность за это решение", — сообщил Тухель официальному веб-сайту "Челси".