Тухель жалеет, что выпустил Лукаку против "Вест Хэма"

Ромелу Лукаку Главный тренер "Челси" Томас Тухель жалеет, что выпустил нападающего Ромелу Лукаку на замену в матче против "Вест Хэма".

Тухель был вынужден выпустить Лукаку на второй тайм лондонского дерби в минувшую субботу, поскольку потерял с травмой Кая Хаверца.

Это было всего лишь третье появление Ромелу на поле после полученного в конце октября повреждения лодыжки.

Лукаку себя совершенно не проявил, а его команда проиграла тайм 2:0 и весь матч 3:2. Тухель смог почувствовать, что Ромелу оказался просто не готов к столь интенсивной игре.

"Это моя вина. Я не думаю, что он был готов на 45 минут физически, но мы все равно решили выпустить его ради его роста из-за потери Кая".

"Кай исполнял ключевую роль в оборонительных действиях при стандартах, а в этом "Вест Хэм" представляет огромную опасность, так что это моя вина. Я несу ответственность за это решение", — сообщил Тухель официальному веб-сайту "Челси".


Метки Вест Хэм, Лукаку, Премьер-Лига, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2021 18:00

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  1. liverpool888 06.12.2021 18:27 # liverpool888
    Читаю комментарии Тухеля и нахожу их странными.
    Слишком много оправданий, вам не кажется?

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  2. hunter022 06.12.2021 18:24 # hunter022
    Тухлый жалеет что помойный клуб покупает ему всякое дерьмо в нападение.

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  3. elprimer 06.12.2021 18:24 # elprimer
    Томас жалеет, что впустил Лукаку в свой тухель.

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  4. fc-oil 06.12.2021 18:03 # fc-oil
    Это стандартный мукака. Готовый, здоровый или нет, все равно бревно на выходе. Толстяк просто развел пенсов на личку в 400к в неделю.

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  5. chelsiukpro 06.12.2021 18:03 # chelsiukpro
    Выпускай кого хочешь но когда кипер чудит то тебя не кто не спасёт!

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  6. slash-lfc 06.12.2021 18:01 # slash-lfc
    Туша 100кк, ставшая обузой. Имбецилси бизнес кар

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