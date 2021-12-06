Тухель жалеет, что выпустил Лукаку против "Вест Хэма"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель жалеет, что выпустил нападающего Ромелу Лукаку на замену в матче против "Вест Хэма".
Тухель был вынужден выпустить Лукаку на второй тайм лондонского дерби в минувшую субботу, поскольку потерял с травмой Кая Хаверца.
Это было всего лишь третье появление Ромелу на поле после полученного в конце октября повреждения лодыжки.
Лукаку себя совершенно не проявил, а его команда проиграла тайм 2:0 и весь матч 3:2. Тухель смог почувствовать, что Ромелу оказался просто не готов к столь интенсивной игре.
"Это моя вина. Я не думаю, что он был готов на 45 минут физически, но мы все равно решили выпустить его ради его роста из-за потери Кая".
"Кай исполнял ключевую роль в оборонительных действиях при стандартах, а в этом "Вест Хэм" представляет огромную опасность, так что это моя вина. Я несу ответственность за это решение", — сообщил Тухель официальному веб-сайту "Челси".
06.12.2021 18:00
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Последние комментарии:
Читаю комментарии Тухеля и нахожу их странными.
Слишком много оправданий, вам не кажется?
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Тухлый жалеет что помойный клуб покупает ему всякое дерьмо в нападение.
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Томас жалеет, что впустил Лукаку в свой тухель.
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Это стандартный мукака. Готовый, здоровый или нет, все равно бревно на выходе. Толстяк просто развел пенсов на личку в 400к в неделю.
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Выпускай кого хочешь но когда кипер чудит то тебя не кто не спасёт!
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Туша 100кк, ставшая обузой. Имбецилси бизнес кар
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