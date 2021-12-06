"Сан-Франциско Форти Найнерс" может выкупить "Лидс"

Клуб по американскому футболу "Сан-Франциско Форти Найнерс" может получить полный контроль над "Лидсом" к 2024 году.

"Форти Найнерс" совершил свою первую инвестицию в "Лидс" еще в 2018 году, купив 10 процентов акций клуба, который был приобретен Андреа Радриццани за 45 миллионов фунтов в 2017.



С тех пор североамериканский клуб несколько раз увеличивал свою долю и на данный момент владеет 44 процентами акций "Лидса", однако это не предел.



По информации The Athletic, еще в январе "Форти Найнерс" договорился с Радриццани, что получит опцию выкупа всех оставшихся акций по заранее оговоренной цене.



Этой опцией можно воспользоваться до января 2024. Если сделка состоится, то суммарно Радриццани получит от "Форти Найнерс" 475 млн. фунтов, что стало бы превосходным возвратом инвестиций для Андреа.



В эту стоимость также включен 38-тысячный стадион "Лидса" "Эллланд Роуд".