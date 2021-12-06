Партей оценил свой первый год в "Арсенале" на 4/10
Полузащитник Томас Партей оценил свой первый год в "Арсенале" на четыре балла из 10.
В октябре 2020 Партей перешел в "Арсенал" из "Атлетико" за 45 миллионов фунтов, но из-за проблем со здоровьем отметился только 18 появлениями в стартовом составе "канониров" в прошлом сезоне Премьер-Лиги.
28-летний ганец до сих пор сталкивается со сложностями. Впрочем, он и сам понимает, что должен прибавить.
"Я ставлю себе оценку четыре (из 10), потому что были моменты, когда я по-настоящему угрожал другим командам, но также были моменты, когда я позволял себе терять концентрацию, и тогда все шло из рук вон плохо".
"Тогда ты понимаешь, что должен действовать лучше", — сообщил Партей Sky Sports.
06.12.2021 16:00
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