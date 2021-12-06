Аит-Нури стал целью для ПСЖ

Левый защитник "Вулверхэмптона" Райан Аит-Нури стал трансферной целью для ПСЖ.

Проведя прошлый сезон у "волков" на правах аренды из французского "Анже", затем Аит-Нури был выкуплен примерно за 10 миллионов фунтов.



В этом сезоне игрок молодежной сборной Франции продолжает стремительно прогрессировать, полностью сыграв все шесть последних матчей команды Бруну Лаже в Премьер-Лиге.



20-летний Аит-Нури стал частью четвертой лучшей обороны в Премьер-Лиге — только тройка больших фаворитов сезона пропустила голов меньше, чем "волки".



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, своей игрой Аит-Нури заинтересовал скаутов ПСЖ, и французский гранд может попытаться купить Райана уже в следующем месяце.



Однако на "Молинью" у Аит-Нури есть долгосрочный контракт, и ПСЖ придется выложить 30 млн. фунтов, чтобы убедить "Вулверхэмптон" отпустить свою звезду посреди сезона.