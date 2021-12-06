Салах не переживает из-за результатов голосования на "Золотой мяч"

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что результаты голосования на "Золотой мяч" не подорвали его веру в себя.

Салах находится в потрясающей форме в этом сезоне, забив 19 голов за "Ливерпуль" во всех соревнованиях. Однако в голосовании на самую престижную индивидуальную награду Мохамеда поставили только на седьмое место.

29-летний египтянин не переживает по этому поводу и верит, что еще сможет прикоснуться к "Золотому мячу".

"В конце концов это лишь мнения людей, но в своей голове я считаю себя лучшим игроком в мире. Это то, что я говорю себе".

"Не могу сказать, что я не хочу завоевать "Золотой мяч" или награду ФИФА The Best — конечно, я хочу и то, и другое".

"Но если я не завоюю ни то, ни другое, это не проблема. Обычно, если я что-то хочу, то получаю это. Я знаю, что завоюю обе награды позже, и я не переживаю", — цитирует Салаха Daily Mirror.


Метки Золотой мяч, Ливерпуль, награды, Салах

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. chop 06.12.2021 14:20 # chop
    Зачем Почетному гражданину Чеченской Республики эта ненужная золотая безделушка?

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  2. true-manc 06.12.2021 14:02 # true-manc
    еще бы, эта скузнявая сучка привыкла быть обоссанной. вечная неудачника, как и все в ливерпуке.

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