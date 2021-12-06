Салах не переживает из-за результатов голосования на "Золотой мяч"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что результаты голосования на "Золотой мяч" не подорвали его веру в себя.

Салах находится в потрясающей форме в этом сезоне, забив 19 голов за "Ливерпуль" во всех соревнованиях. Однако в голосовании на самую престижную индивидуальную награду Мохамеда поставили только на седьмое место.



29-летний египтянин не переживает по этому поводу и верит, что еще сможет прикоснуться к "Золотому мячу".



"В конце концов это лишь мнения людей, но в своей голове я считаю себя лучшим игроком в мире. Это то, что я говорю себе".



"Не могу сказать, что я не хочу завоевать "Золотой мяч" или награду ФИФА The Best — конечно, я хочу и то, и другое".



"Но если я не завоюю ни то, ни другое, это не проблема. Обычно, если я что-то хочу, то получаю это. Я знаю, что завоюю обе награды позже, и я не переживаю", — цитирует Салаха Daily Mirror.