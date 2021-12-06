Салах не переживает из-за результатов голосования на "Золотой мяч"
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что результаты голосования на "Золотой мяч" не подорвали его веру в себя.
Салах находится в потрясающей форме в этом сезоне, забив 19 голов за "Ливерпуль" во всех соревнованиях. Однако в голосовании на самую престижную индивидуальную награду Мохамеда поставили только на седьмое место.
29-летний египтянин не переживает по этому поводу и верит, что еще сможет прикоснуться к "Золотому мячу".
"В конце концов это лишь мнения людей, но в своей голове я считаю себя лучшим игроком в мире. Это то, что я говорю себе".
"Не могу сказать, что я не хочу завоевать "Золотой мяч" или награду ФИФА The Best — конечно, я хочу и то, и другое".
"Но если я не завоюю ни то, ни другое, это не проблема. Обычно, если я что-то хочу, то получаю это. Я знаю, что завоюю обе награды позже, и я не переживаю", — цитирует Салаха Daily Mirror.
06.12.2021 14:00
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Последние комментарии:
Зачем Почетному гражданину Чеченской Республики эта ненужная золотая безделушка?
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еще бы, эта скузнявая сучка привыкла быть обоссанной. вечная неудачника, как и все в ливерпуке.
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