15-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 6 декабря, поединком "Эвертона" и "Арсенала" завершится 15-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЭВЕРТОН — АРСЕНАЛ 23:00 Онлайн-трансляция



"Эвертон" не знает побед в Премьер-Лиге уже восемь матчей кряду, набрав в них лишь два очка из 24 возможных. На этот отрезке "ириски" забили только пять голов и пропустили 17. Положение Рафаэля Бенитеса на "Гудисон Парк" выглядит шатко, однако руководство мерсисайдского клуба уже выразило поддержку испанскому тренеру, сделав козлом отпущения спортивного директора Марселя Брандса.



"Арсенал" не знал поражений на протяжении восьми матчей в Премьер-Лиге, пропустив в них только четыре гола, однако затем проиграл два из трех, показав свою неспособность соперничать с большими командам и пропустив от "Ливерпуля" с "Манчестер Юнайтед" аж семь мячей.



"Эвертон" имеет возможность впервые с 1986 года оформить три победы кряду против "Арсенала" в чемпионате. "Канониры" ни разу не выиграли в трех последних выездах на "Гудисон Парк" в рамках Премьер-Лиги.



Защитник "Эвертона" Йерри Мина возобновил тренировки и может сыграть впервые с 2 октября. Саломон Рондон под вопросом. Мейсон Холгейт снова доступен после дисквалификации.



Вингер "Арсенала" Букайо Сака окончательно залечил свое повреждение, из-за которого он смог выйти против "Юнайтед" только на замену. Сеад Колашинац и Гранит Джака остаются в лазарете.