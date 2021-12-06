Супруг Стейвли отрицает, что Эменало отказал "Ньюкаслу"

Мехрдад Годусси, супруг директора "Ньюкасла" Аманды Стейвли, опроверг слухи о том, что Майкл Эменало отказался стать спортивным директором "сорок".

В минувшую субботу издание The Telegraph в эксклюзивном материале сообщило, что Эменало был наиболее предпочтительным кандидатом для новых владельцев "Ньюкасла" на роль спортивного директора.



Утверждалось, что Эменало произвел сильное впечатление на Стейвли в ходе переговоров, но в конце концов решил, что амбиции клуба с "Сент-Джеймс Парк" не соответствуют его собственным.



Такого рода спекуляции заставили супруга Аманды отреагировать и заверить публику, что бывший технический директор "Челси" не мог отказать "Ньюкаслу", поскольку "Ньюкасл" не предлагал ему работу.



"Вопреки информации в прессе, Майклу Эменало никогда не предлагалась работа спортивного директора в "Ньюкасле", — написал Годусси в твиттере.