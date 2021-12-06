Супруг Стейвли отрицает, что Эменало отказал "Ньюкаслу"

Аманда Стейвли с мужем Мехрдад Годусси, супруг директора "Ньюкасла" Аманды Стейвли, опроверг слухи о том, что Майкл Эменало отказался стать спортивным директором "сорок".

В минувшую субботу издание The Telegraph в эксклюзивном материале сообщило, что Эменало был наиболее предпочтительным кандидатом для новых владельцев "Ньюкасла" на роль спортивного директора.

Утверждалось, что Эменало произвел сильное впечатление на Стейвли в ходе переговоров, но в конце концов решил, что амбиции клуба с "Сент-Джеймс Парк" не соответствуют его собственным.

Такого рода спекуляции заставили супруга Аманды отреагировать и заверить публику, что бывший технический директор "Челси" не мог отказать "Ньюкаслу", поскольку "Ньюкасл" не предлагал ему работу.

"Вопреки информации в прессе, Майклу Эменало никогда не предлагалась работа спортивного директора в "Ньюкасле", — написал Годусси в твиттере.


Метки Годусси, Ньюкасл, Стейвли, Эменало

Автор mihajlo   

Дата 06.12.2021 11:00

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  1. mancunia-planet 06.12.2021 11:27 # mancunia-planet
    Самые лучшие женщины живут во вселенной по адресу Млечный путь, Земля, РУСЬ МАТУШКА. Остальным повезло меньше.

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  2. asnural 06.12.2021 11:13 # asnural
    Не, лучше с Филом Джонсом...номинация Ебальники Года

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  3. gerrard08 06.12.2021 11:05 # gerrard08
    мля, её бы с лингардом свести и вполне себе ящеры из скайрима

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  4. j-silver 06.12.2021 11:02 # j-silver
    ну и е6ало у нее

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