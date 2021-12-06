Конте поблагодарил фанатов "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте поблагодарил фанатов своего клуба за поддержку и заявил, что это является авансом для него на будущее.

В воскресенье Конте продлил свою 100-процентную домашнюю серию у руля "Тоттенхэма", отпраздновав победу 3:0 над "Норвичем".



Фанаты "шпор", приходящие в себя после неудачного старта сезона, даже принялись распевать имя Конте, и это произвело впечатление на итальянского специалиста.



"Я хочу сказать спасибо всем фанатам, которые распевали мое имя. С одной стороны я очень рад этому, а с другой стороны я чувствую большую ответственность перед нашими фанатами".



"Они очень верят в мою работу, и мне было приятно слышать свое имя, потому что я едва пришел. Я здесь только один месяц, и это, возможно, слишком рано! Но в будущем я хочу показать, что заслуживаю это".



"Хороший результат всегда помогает, но своей работой, своей полной самоотдачей я хочу заслужить такое отношение фанатов, которые распевают мое имя", — цитирует Конте Sky Sports.